«Люди летали, а тут такой беспредел»: неизвестные с топорами разгромили комплекс с аэротрубой в Новосибирске

Вооруженные топорами вандалы разгромили комплекс с аэротрубой в Новосибирске
Сегодня днем, 14 июля, 9 неизвестных мужчин в масках ворвались в аэродинамический комплекс Free Fly на улице Спартака в Новосибирске и разгромили мебель, технику и аэротрубу.
Что произошло
— Меня в момент погрома здесь не было, наши сотрудники работали себе спокойно, в обычном режиме. По словам моих коллег, 9 молодых людей примерно 25 лет, один из них был постарше — лет 30, в медицинских масках забежали в наше помещение со словами: «Мы же вас предупреждали!» и начали разбивать топорами мебель, технику. Потом забежали на 2-й этаж и разбили нашу аэротрубу, пульт управления. Ударили одного из сотрудников. Они искали меня, — рассказал корреспонденту НГС управляющий аэродинамического комплекса Free Fly Владимир Жуков. Очевидцы также рассказывали, что вандалы били сотрудника в горло кулаками.
Перед происшествием на камеру видеонаблюдения попала толпа, которая идет по улице к помещению с аэротрубой. Внутри помещения камеры не были установлены. Также очевидцы сняли на видео повреждения, которые были нанесены аэротрубе. В нормальном состоянии труба должна быть прозрачной, сейчас она покрыта паутиной из трещин.
Во время штурма в аэроклубе были посетители, которые в спешке и с ужасом в глазах выбежали на улицу. Одну гостью тренер Тимур буквально вытолкнул из помещения, где незнакомцы устроили погром.
— Я спустился в это время к администратору, забежала толпа людей в масках с топорами в руках и начали всё крушить. Наши клиенты выбежали в панике. В момент, когда они ворвались, девушка лет 17 готовилась к полету в аэротрубе, переодевалась. Она напугалась, ее всю трясло. Я вытолкнул ее и крикнул: «Беги к домику охраны!», она побежала. Потом эти люди с топорами побежали к дому охраны и стучались туда, — рассказал тренер.
По словам директора аэродинамического комплекса Free Fly Николая Чичканова, сегодня клуб работал в обычном режиме, но самого директора на месте во время происшествия не было.
— Сегодня занимались дети с особенностями. У нас проходит реабилитация детей с аутизмом и ДЦП. Всё в рабочем режиме, люди летали. И вот тут такой беспредел, — рассказал Николай Чичканов.
Сейчас владельцы подсчитывают ущерб, нанесенный дебоширами: разбит стакан (аэротруба), компьютерная система управления, шлемы, стойка администратора. Только стёкла от аэротрубы стоят 1 миллион 200 тысяч.
— Разрушен стакан, оборудование дорогое, и огромный ущерб в том, что мы теперь выведены из строя на несколько месяцев. У нас огромные арендные платежи и зарплаты сотрудникам надо платить. На восстановление уйдут месяцы. Стекло для стакана выполняется несколько месяцев по спецзаказу в Москве, — объясняет Чичканов.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт инцидента и сообщили, что на месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Кого обвиняет директор
Руководитель комплекса сообщил, что пару месяцев назад к ним уже приходили люди и угрожали, и требовали закрыть бизнес. Визитеры пояснили, что курируют в регионе парашютный бизнес и предупредили, что без них парашютный бизнес не получится делать.
— Прямо сказали: либо мы по-хорошему им часть бизнеса отдаем, либо нам не дадут работать, — заявляет Чичканов.
Николай Чичканов считает, что инцидент может быть связан со строительством аэродинамической трубы, которое ведет другая компания.
— Сейчас аналогичная аэротруба строится в Краснообске, и мы для них как кость в горле. Эта аэротруба принадлежит собственникам аэродрома Танай, тем людям, которые занимаются парашютным спортом в Сибири. Когда они (неизвестные хулиганы. — Прим. ред.) приходили два месяца назад, представились парнями с улицы, сказали: «Ты пришел из другого региона, а Новосибирск находится под ребятами с улицы, а не под ментами. Поэтому ты не можешь здесь вести бизнес без нашего разрешения» — это к слову об инвестиционной привлекательности Новосибирской области, — заявляет Николай Чичканов.
«Мы в такое не ввязываемся». Ответ на обвинения
Застройщик проекта на ВАСХНИЛе, по совместительству инструктор аэропорта «Танай» Владислав Синютин прокомментировал НГС хулиганское нападение на объект с аэротрубой.
— Это клевета на нас. Что мы кого-то там отправляем сворачивать бизнес. Сейчас XXI век! Мы занимаемся своим проектом (строительством новой трубы. — Прим. ред.) и никого никуда не отправляли. У нас заказчиком этого проекта является Федерация парашютного спорта России. И, соответственно, в такие вещи мы не то что не ввязываемся, мы никогда это не делаем, — рассказал корреспонденту НГС Владислав Синютин.
По оценке Синютина, стоимость их проекта складывается из стоимости самой трубы (40 миллионов рублей), а также стоимости специально выстроенного для этого здания и инфраструктуры. Откроется аэротруба на ВАСХНИЛе, как уточнил застройщик, в середине августа.
Как появился в Новосибирске Free Fly
Николай Чичканов отметил, что их сеть аэродинамических комплексов родом из Екатеринбурга. В апреле в Новосибирске они открыли второй филиал федеральной сети. Сейчас Николай подсчитывает ущерб, нанесенный вандалами, и поясняет, что теперь их деятельность будет приостановлена на длительное время.
В феврале 2021 года НГС делал репортаж из складского помещения на улице Спартака, где в то время шли монтажные работы. До этого в Новосибирск привозили аэротрубы открытого типа — один прозрачный стакан, воздух в который нагоняли мощным вентилятором. Екатеринбуржцы смонтировали аэротрубу закрытого типа — в ней летать можно круглогодично и при любой погоде. В закрытой трубе вентиляторы располагаются в боковых частях, и воздух до человека доходит более ровным потоком, чем в сооружении открытого типа.