«Люди летали, а тут такой беспредел»: неизвестные с топорами разгромили комплекс с аэротрубой в Новосибирске

Во время штурма в аэроклубе были посетители, которые в спешке и с ужасом в глазах выбежали на улицу. Одну гостью тренер Тимур буквально вытолкнул из помещения, где незнакомцы устроили погром.



— Я спустился в это время к администратору, забежала толпа людей в масках с топорами в руках и начали всё крушить. Наши клиенты выбежали в панике. В момент, когда они ворвались, девушка лет 17 готовилась к полету в аэротрубе, переодевалась. Она напугалась, ее всю трясло. Я вытолкнул ее и крикнул: «Беги к домику охраны!», она побежала. Потом эти люди с топорами побежали к дому охраны и стучались туда, — рассказал тренер.



По словам директора аэродинамического комплекса Free Fly Николая Чичканова, сегодня клуб работал в обычном режиме, но самого директора на месте во время происшествия не было.