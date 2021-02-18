В Новосибирске заканчивается монтаж огромной аэротрубы — ее создатель прежде проектировал нефтяные скважины

В Новосибирске установят аэротрубу высотой с пятиэтажный дом
В Новосибирске завершается монтаж профессиональной аэротрубы — это будет первое подобное сооружение в нашем городе.
Строительством аэротрубы занимается екатеринбуржец Николай Чичканов, идея у него возникла еще летом 2019 года. Первую аэротрубу он сделал в родном Екатеринбурге в 2017 году.
Сейчас инженеры в Новосибирске практически собрали
До этого в Новосибирск привозили аэротрубы открытого типа — один прозрачный «стакан», воздух в который нагоняли мощным вентилятором. Екатеринбуржцы монтируют аэротрубу закрытого типа — в ней летать можно круглогодично и при любой погоде. В закрытой трубе вентиляторы располагаются в боковых частях, и воздух до человека доходит более ровным потоком, чем в сооружении открытого типа.
— У меня на счету уже 1200 парашютных прыжков, КМС по парашютному спорту, я рекордсмен Европы и России по вингсьюту (прыжки в специальном костюме-крыле), выступаю на международных соревнованиях. Но вообще по образованию я инженер, до этого проектировал нефтяные скважины. Когда занялся парашютным спортом, у меня появилась идея построить аэротрубу. Сейчас это дело всей моей жизни — учить людей летать и делиться с ними своей страстью к полетам, — рассказывает Николай Чичканов.
Николай рассказал, что полеты в аэротрубе безопасны.
— Самый частый вопрос — не улечу ли я в вентиляцию? Конечно, нет! Потому что снизу человек стоит на очень прочной сетке, которая выдерживает несколько тонн. И сверху натянута сетка. Всё ограничено в пределах полетной зоны. Есть оператор, который регулирует скорость воздушного полета, — объясняет мужчина.
Стоимость
— Человек заходит дважды по
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