В Новосибирске заканчивается монтаж огромной аэротрубы — ее создатель прежде проектировал нефтяные скважины

В Новосибирске завершается монтаж профессиональной аэротрубы — это будет первое подобное сооружение в нашем городе.

Строительством аэротрубы занимается екатеринбуржец Николай Чичканов, идея у него возникла еще летом 2019 года. Первую аэротрубу он сделал в родном Екатеринбурге в 2017 году.