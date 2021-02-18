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В Новосибирске заканчивается монтаж огромной аэротрубы — ее создатель прежде проектировал нефтяные скважины

Полеты планируют начать в конце марта

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На счету екатеринбуржца Николая Чичканова 1200 парашютных прыжков

На счету екатеринбуржца Николая Чичканова 1200 парашютных прыжков

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В Новосибирске установят аэротрубу высотой с пятиэтажный дом

В Новосибирске завершается монтаж профессиональной аэротрубы — это будет первое подобное сооружение в нашем городе.

Строительством аэротрубы занимается екатеринбуржец Николай Чичканов, идея у него возникла еще летом 2019 года. Первую аэротрубу он сделал в родном Екатеринбурге в 2017 году.

Сейчас инженеры в Новосибирске практически собрали 17-метровую конструкцию в одном из складских помещений в Железнодорожном районе на улице Спартака. По их прогнозам, первые любители экстрима смогут полетать в аэротрубе уже в конце марта.

До этого в Новосибирск привозили аэротрубы открытого типа — один прозрачный «стакан», воздух в который нагоняли мощным вентилятором. Екатеринбуржцы монтируют аэротрубу закрытого типа — в ней летать можно круглогодично и при любой погоде. В закрытой трубе вентиляторы располагаются в боковых частях, и воздух до человека доходит более ровным потоком, чем в сооружении открытого типа.

17-метровое сооружение для полетов будет располагаться в складском помещении<br>

17-метровое сооружение для полетов будет располагаться в складском помещении

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Специалистам остается лишь обшить конструкцию панелями и собрать стеклянный «стакан»

Специалистам остается лишь обшить конструкцию панелями и собрать стеклянный «стакан»

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Такая аэротруба появится в здании на улице Спартака

Такая аэротруба появится в здании на улице Спартака

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Сейчас на монтаже вовсю разлетаются искры&nbsp;

Сейчас на монтаже вовсю разлетаются искры 

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— У меня на счету уже 1200 парашютных прыжков, КМС по парашютному спорту, я рекордсмен Европы и России по вингсьюту (прыжки в специальном костюме-крыле), выступаю на международных соревнованиях. Но вообще по образованию я инженер, до этого проектировал нефтяные скважины. Когда занялся парашютным спортом, у меня появилась идея построить аэротрубу. Сейчас это дело всей моей жизни — учить людей летать и делиться с ними своей страстью к полетам, — рассказывает Николай Чичканов.

Вот так выглядят вентиляторы, которые направляют воздушный поток в трубу&nbsp;

Вот так выглядят вентиляторы, которые направляют воздушный поток в трубу 

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Николай рассказал, что полеты в аэротрубе безопасны.

— Самый частый вопрос — не улечу ли я в вентиляцию? Конечно, нет! Потому что снизу человек стоит на очень прочной сетке, которая выдерживает несколько тонн. И сверху натянута сетка. Всё ограничено в пределах полетной зоны. Есть оператор, который регулирует скорость воздушного полета, — объясняет мужчина.

Вот в таком&nbsp;«стакане» будут летать новосибирцы<br>

Вот в таком «стакане» будут летать новосибирцы

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Стоимость 5 минут в аэротрубе для взрослых составляет 3000 рублей, для детей — 2000 рублей. Также будут доступны абонементы и скидки перед запуском.

— Человек заходит дважды по 2,5 минуты — эта та выверенная величина времени, за которое начинает возникать понимание, но человек еще не устал. После первого выхода человек смотрит видеоповтор, инструктор рассказывает ему о совершенных ошибках. Затем человек заходит на вторые 2,5 минуты полета уже с пониманием. Но мы рекомендуем до 4–6 заходов, — говорит инженер.

В январе 2019 года стало известно, что на месте военного стадиона на Воинской построят спортцентр для экстремалов.

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Новосибирскаэротруба
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