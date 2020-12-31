Новосибирские научные центры получат новый участок для строительства

Новосибирским научным центрам выделят участок для строительства
Новосибирским научно-производственным площадкам — Биотехнопарку и Академпарку — власти региона выделят участок в
— Концепции одних из перспективных проектов по реализации второй очереди Биотехнопарка и развитию инфраструктурного комплекса Академпарка на территории площадью в
Также строительство поможет и другим инновационным компаниям региона.
Министр добавил, что власти ведут работу над проектом объекта «Смарт-Сити», который планируют построить по проекту «
— Предполагаемыми функциональными элементами территории «Смарт-Сити» будут являться: региональный ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр), внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк, служебный кампус,
В декабре стало известно, что в Новосибирской области начнут строить новый корпус для разработки вакцин. Его откроют на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.