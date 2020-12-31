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Новосибирские научные центры получат новый участок для строительства

Его выделят для развития Биотехнопарка и Академпарка

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Новый участок поможет развитию Академпарка

Новый участок поможет развитию Академпарка

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Новосибирским научным центрам выделят участок для строительства

Новосибирским научно-производственным площадкам — Биотехнопарку и Академпарку — власти региона выделят участок в 10,9 га. Его планируется использовать для строительства вторых очередей этих объектов.

— Концепции одних из перспективных проектов по реализации второй очереди Биотехнопарка и развитию инфраструктурного комплекса Академпарка на территории площадью в 10,9 га, обеспечивающие удовлетворение потребностей резидентов Биотехнопарка и Академпарка, прорабатываются областными исполнительными органами государственной власти совместно с инициаторами, — сообщил информагентству ТАСС министр экономического развития НСО Лев Решетников.

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Также строительство поможет и другим инновационным компаниям региона.

Министр добавил, что власти ведут работу над проектом объекта «Смарт-Сити», который планируют построить по проекту «Академгородок 2.0».

— Предполагаемыми функциональными элементами территории «Смарт-Сити» будут являться: региональный ИНТЦ (инновационный научно-технологический центр), внедренческая зона, включающая научно-производственную, инжиниринговую инфраструктуру инновационных компаний, в том числе индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок и другие зоны, — объяснил Лев Решетников.

В декабре стало известно, что в Новосибирской области начнут строить новый корпус для разработки вакцин. Его откроют на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

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АкадемгородокКольцовобиотехнопарк
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