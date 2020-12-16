В 2021 году в Новосибирске начнут строить новый корпус для разработки вакцин

Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) в Новосибирске планирует построить на своей территории новый корпус для разработки вакцин.
— Получены деньги федерального Минпромторга. В настоящее время идут торги по выбору подрядчика, работы начнутся в следующем году. Как только пройдут процедуры, начнутся работы, — сообщил информагентству ТАСС исполняющий обязанности директора ФИЦ ФТМ Михаил Воевода.
В корпусе модульного типа будут проводить испытания биологических и противовирусных препаратов, средств дезинфекции, мониторинг. Также там планируют разрабатывать вакцины.
В своей лаборатории, которая появилась в 2013 году, сотрудники ФИЦ ФТМ изучают пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа. Она сотрудничает с зарубежными учреждениями, в том числе с Институтом микробиологии в Ухани.
Собственный корпус для разработки вакцин нужен ФИЦ ФТМ, потому что в новосибирском центре «Вектор», который принадлежит Роспотребнадзору, нельзя проводить международные исследования. Работы по строительству корпуса планируют начать в 2021 году, начальная цена контракта составляет
Ранее новосибирский центр «Вектор» получил патент на вакцину от коронавируса. В декабре ее начали ставить медработникам из Новосибирской области.