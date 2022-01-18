Не все верующие делают это правильно: как купаться в Крещение

Крещенские купания в этом году вновь пройдут под знаком пандемии, но не только ковид накладывает ограничения. Врачи и спасатели объясняют, кому нельзя окунаться в прорубь (даже если сильно хочется) и как купаться без вреда для здоровья.
Врачи призывают людей быть внимательными к своему здоровью и соблюдать простые правила при погружении в воду и после. Особенно это касается тех, кто вакцинировался от ковида или планирует сделать это в ближайшее время.
Кому нельзя купаться
Купание в проруби всегда сопровождается стрессом для организма — из-за резкого погружения в воду вырабатывается адреналин, который заглушает боль и дает человеку прилив сил. Это чревато проблемами с сосудами и сердцем, а также переохлаждением организма. Медики не рекомендуют окунаться тем, кто недавно перенес простуду или до сих пор недомогает.
Не рекомендуется купаться тем, кто выпил — алкоголь даже в малых дозах дает нагрузку на сердце.
Ряд хронических заболеваний — еще одна серьезная причина, при которой нельзя окунаться в прорубь. Нарушение этого правила может сказаться на здоровье купальщика.
Что делать вакцинированным
Врачи не рекомендуют купаться тем, кто недавно привился от ковида или собирается сделать это в ближайшее время.Это снизит выработку антител и создание иммунитета к коронавирусу. Правда, сроки такого воздержания врачи называют разные — от пары дней до нескольких недель.
— Когда человек получает любой иммунологический препарат или вакцину, у него в организме должны произойти полезные сдвиги — выработка антител, создание иммунитета. Для этого человеку требуется от одной до двух недель, чаще всего говорят, что требуется две недели, — объясняет пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции Алексей Кривоногов. — Само по себе охлаждение, пусть и кратковременное, — это тоже определенный стресс для организма, который нам не нужен в период, когда человек вакцинировался или собирается это сделать. Поэтому не нужно окунаться в холодную воду две недели до прививки и две недели после. Если не выдержать этот период, то купание может сказаться на формировании и выработке иммунного ответа, вероятности осложнений, сниженной или повышенной реакции иммунной системы.
Прививка — не единственный повод отказаться от купания в холодной воде. Оно запрещено беременным женщинам и детям.
— Риски есть для каждого, кто раз в год окунается в ледяную воду. Первое — внезапно возникшее обострение всех хронических заболеваний. Даже для крепкого, физически здорового человека это всегда стресс для организма, — рассказывал ранее врач-анестезиолог Андрей Демин. — Реакция организма может быть самая разная: от банального испуга до рефлекторного бронхоспазма, остановки дыхания или сердечной деятельности, нарушения сердечного ритма. Может спровоцировать эпилепсию — вариантов много.
Традиционно проруби открываются в ночь с 18 на 19 января, но это не значит, что именно тогда нужно идти на купание. Лучше не переутомляться и провести эту ночь в кровати или церкви, ведь утонуть при погружении в воду — не самая хорошая идея. Медики просят не торопиться и спокойно искупаться утром или вовсе воздержаться — это никак не нарушит традиций Крещения.
Как купаться правильно
Если вы все-таки решили нырнуть в прорубь, то готовиться надо было заранее — начинать обтираться снегом или холодной водой за месяц до праздника, пройти обследование у врача. Правильное закаливание поможет перенести крещенское купание в разы легче. И не забудьте взять с собой полотенце, сухую одежду и термос с горячим чаем — это согреет после купания.
Следует также придерживаться определенных правил до и после погружения. Врачи рекомендуют хорошо поесть за два часа до мероприятия, тепло одеться (чтобы не замерзнуть в очереди в купель) и разогреть мышцы, сделав разминку всего тела. А охлаждаться перед погружением стоит постепенно — снизу вверх. Это поможет избежать переохлаждения грудной клетки и защитит голову. Также необходимо надеть плавательную шапочку.
В прорубь пускают только по одному. Находиться в воде можно не больше 1 минуты, в идеале — 20–30 секунд, иначе от холода может наступить шок. После выхода из воды оботритесь полотенцем и наденьте сухую одежду — в первую очередь нужно закрыть грудь, голову и ноги. А уже потом можно зайти в помещение и выпить чаю — это согреет тело и успокоит ум.