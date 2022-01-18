Не все верующие делают это правильно: как купаться в Крещение

Крещенские купания в этом году вновь пройдут под знаком пандемии, но не только ковид накладывает ограничения. Врачи и спасатели объясняют, кому нельзя окунаться в прорубь (даже если сильно хочется) и как купаться без вреда для здоровья.



Врачи призывают людей быть внимательными к своему здоровью и соблюдать простые правила при погружении в воду и после. Особенно это касается тех, кто вакцинировался от ковида или планирует сделать это в ближайшее время.

Кому нельзя купаться

Купание в проруби всегда сопровождается стрессом для организма — из-за резкого погружения в воду вырабатывается адреналин, который заглушает боль и дает человеку прилив сил. Это чревато проблемами с сосудами и сердцем, а также переохлаждением организма. Медики не рекомендуют окунаться тем, кто недавно перенес простуду или до сих пор недомогает.