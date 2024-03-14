Два бизнесмена подали заявки на пост мэра Новосибирска — сейчас на должность претендуют 9 человек

Еще два человека подали заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте Совета депутатов Новосибирска.
Один из кандидатов — Игорь Данилов, он указан как директор ООО «Правозащита». По данным Контур.Фокус, компания «Правозащита» зарегистрирована 21 марта 2003 года в Новосибирске. Вид деятельности — предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
Второй кандидат на пост мэра Александр Каракоцкий, он указан как директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири. По данным Контур.Фокус, компания зарегистрирована 26 мая 2015 года. Виды деятельности: печать газет, журналов и периодических изданий. Также издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде. Помимо этого, компания занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук.
Сейчас на для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска документы подали девять человек. Среди них одна женщина Олеся Яхонтова.
Напомним, что в прошлом году прямое голосование отменили, и теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из 8 человек. Они должны представить горсовету не менее двух кандидатов, из них депутаты выберут нового мэра. НГС поговорил с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора, — оказалось, что среди них почти нет оппозиционеров, а градоначальник может стать лояльным всем группам влияния. Кроме того, имя победителя может быть известно заранее.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС назвал качества, которыми должен обладать будущий мэр Новосибирска. Глава региона отметил, что важен не только опыт, но и настрой.