От 26 до 646 рублей. Сколько стоит один голос на выборах губернатора Новосибирской области — показываем в картинках

НГС посчитал, насколько эффективно участники выборов на пост губернатора Новосибирской области расходовали деньги из своих избирательных фондов.
Для этого мы просто разделили размер потраченных средств (отчетность опубликована на сайте облизбиркома) на количество набранных голосов. Так мы получили стоимость одного голоса. Вот такие получились результаты:
Евгений Ледебев из ЛДПР израсходовал на агитацию 1,326 миллиона рублей из своего избирательного фонда. Один голос Лебедеву стоил 26,7 рублей. Всего он набрал их 49 600, это 7,14% от общего числа проголосовавших.
Справедливоросс Владимир Плотников потратил на агитацию 19,513 миллиона рублей, набрав 30 183 голоса (4,34%). Таким образом голос одного избирателя стоил ему солидные 646 рублей.
Коммунист Роман Яковлев потратил 6,42 миллиона рублей из своего фонда, набрав 74 512 голосов (10,72%). Каждый обошёлся ему в 86 с лишним рублей.
Кампания Андрея Травникова, согласно отчетности избиркома, обошлась в 33,4 миллиона рублей. Один голос таким образом обошелся победителю выборов в 63,5 рубля, всего он набрал их 526 282. Это 75,72% от общего числа голосовавших.
Андрей Щукин из «Коммунистов России» снял свою кандидатуру еще до формирования избирательного фонда, его отчётность пуста.
Таким образом, самая эффективная с политической точки зрения кампания у Андрея Травникова, который переизбрался на новый срок с 75,72% голосов, оказалась и самой экономически выгодной. А вот для Плотникова агитация вышла несоразмерно дорогой.
Всего на кампании кандидатам спонсоры пожертвовали 80,2 миллиона рублей, но были освоены не все средства, а только 60,6 миллионов.