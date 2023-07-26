Один из кандидатов на пост губернатора Новосибирской области вышел из предвыборной гонки

Андрей Щукин от партии «Коммунистов России» выбыл из предвыборной гонки на пост губернатора Новосибирской области. Об этом экс-кандидат сообщил НГС.
— Мы не смогли собрать подписи для прохождения муниципального фильтра. Срок истек сегодня в 18:00, поэтому автоматически буду снят с этой предвыборной кампании, — пояснил Андрей Щукин.
Вместе с Андреем Щукиным на пост изначально претендовали пять кандидатов. Сейчас их осталось четыре: действующий губернатор области Андрей Травников (кандидат от партии «Единая Россия»), депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (от партии ЛДПР), депутат Законодательного собрания НСО Роман Яковлев (от КПРФ), бизнесмен Владислав Плотников (от партии «Справедливая Россия — За правду»).
Выборы губернатора Новосибирской области будут идти три дня: 8,9 и 10 сентября.