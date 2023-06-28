Избирком закончил принимать документы на выборы в губернаторы НСО — полный список кандидатов

Новосибирский облизбирком завершил принимать документы от кандидатов в губернаторы Новосибирской области. Всего было подано 5 заявлений от пяти партий.
Полный список кандидатов:
— Андрей Щукин, «Коммунисты России» — бывший заместитель председателя правительства Алтайского края;
— Евгений Лебедев, ЛДПР — депутат Горсовета Новосибирска;
— Роман Яковлев, КПРФ — депутат Законодательного собрания Новосибирской области;
— Владислав Плотников, «Справедливая Россия — За правду», — бизнесмен, владелец ТРЦ «Эдем»;
— Андрей Травников, «Единая Россия» — действующий губернатор Новосибирской области.
Действующий губернатор НСО Андрей Травников был назначен Владимиром Путиным и. о. губернатора после увольнения Владимира Городецкого осенью 2017 года. В 2018 году Травников выиграл выборы.
Выборы решили растянуть на 3 дня: с 8 по 10 сентября, при этом проголосовать можно будет даже дистанционно.