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Избирком закончил принимать документы на выборы в губернаторы НСО — полный список кандидатов

Выборы состоятся в сентябре

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Документы подали представители пяти партий

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Новосибирский облизбирком завершил принимать документы от кандидатов в губернаторы Новосибирской области. Всего было подано 5 заявлений от пяти партий.

Полный список кандидатов:

— Андрей Щукин, «Коммунисты России» — бывший заместитель председателя правительства Алтайского края;

— Евгений Лебедев, ЛДПР — депутат Горсовета Новосибирска;

— Роман Яковлев, КПРФ — депутат Законодательного собрания Новосибирской области;

— Владислав Плотников, «Справедливая Россия — За правду», — бизнесмен, владелец ТРЦ «Эдем»;

— Андрей Травников, «Единая Россия» — действующий губернатор Новосибирской области.

Действующий губернатор НСО Андрей Травников был назначен Владимиром Путиным и. о. губернатора после увольнения Владимира Городецкого осенью 2017 года. В 2018 году Травников выиграл выборы.

Выборы решили растянуть на 3 дня: с 8 по 10 сентября, при этом проголосовать можно будет даже дистанционно.

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