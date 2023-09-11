freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 97.92
eur 104.89
СрочноБастрыкин просит возбудить дело на бывшую судью
Все новости
Все новости
Выборы губернатора НСО — 2023

После выборов губернатора Новосибирской области обработано 100% протоколов

Действующий глава региона получил 526 282 голоса (75,72%).

2 586

ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов губернатора в Новосибирской области

Поделиться

11 сентября Центральная избирательная комиссия опубликовала на своем сайте результаты выборов губернатора Новосибирской области после обработки 100% протоколов.

Победителем голосования стал действующий глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Травников. Он набрал 526 282 голоса (75,72%).

На втором месте по итогам выборов оказался кандидат от КПРФ Роман Яковлев, за которого проголосовали 74 512 избирателей (10,72%). Третье место занял Евгений Лебедев от ЛДПР с 49 600 голосами (7,14%).

Четвертым стал кандидат от «Справедливой России — За Правду» Владислав Плотников, набравший 30 183 голоса (4,34%).

В 2023 году выборы губернатора проходили в НСО с 8 по 10 сентября. НГС следил за ними в режиме онлайн. О том, как прошел первый день, можно посмотреть здесь, а тут мы рассказывали, как люди приходили на участки в воскресенье.

По теме

Выборы губернатора - 2023Новосибирская областьНовостиАндрей Травников
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter