После выборов губернатора Новосибирской области обработано 100% протоколов

11 сентября Центральная избирательная комиссия опубликовала на своем сайте результаты выборов губернатора Новосибирской области после обработки 100% протоколов.
Победителем голосования стал действующий глава региона, кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Травников. Он набрал 526 282 голоса (75,72%).
На втором месте по итогам выборов оказался кандидат от КПРФ Роман Яковлев, за которого проголосовали 74 512 избирателей (10,72%). Третье место занял Евгений Лебедев от ЛДПР с 49 600 голосами (7,14%).
Четвертым стал кандидат от «Справедливой России — За Правду» Владислав Плотников, набравший 30 183 голоса (4,34%).