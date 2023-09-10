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Выборы губернатора НСО — 2023Онлайн-трансляция

«Мурзик намывает избирателей»: на один из участков заглянул кот — онлайн с выборов новосибирского губернатора

НГС весь день следит за финальным днем голосования

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С 8 по 10 сентября в Новосибирской области выбирают губернатора. В это воскресенье, 10 сентября, последний день голосования — журналисты НГС следят за событием в режиме онлайн. Мы расскажем, сколько человек уже сделали свой выбор, как считают голоса и что происходит на избирательных участках.

Елизавета Горячева

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На участке смотрят фильм «Чебурашка»

На участке показывают фильм

На участке показывают фильм

На избирательном участке № 1867 смотрят российский фильм «Чебурашка», сообщает журналист НГС.

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Елизавета Горячева

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По данным облизбиркома, 10 сентября на 10:00 явка на выборах губернатора региона составляет 19,3%. За два дня и сегодняшнее утро проголосовали 403 433 избирателя. Данные приведены без учета дистанционного голосования.

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Елизавета Горячева

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Облизбирком опубликовал итоги голосования двух дней по Новосибирску и области.

Среди лидеров в области Сузунский район — 46,79% (проголосовали 10 514 избирателей), Здвинский район — 43,99% (проголосовали 4668 избирателей), Маслянинский район — 42,33% (проголосовали 7913 избирателей).

В Новосибирске лидируют Железнодорожный район — 13,35% (проголосовали 5631 избиратель), Центральный район — 12,55% (проголосовали 6649 избирателей), Советский район — 12,45% (проголосовали 11 736 избирателей).

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Елизавета Горячева

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Избиратель Надежда Дмитриевна рассказала, что уже два дня наблюдает из окна за выборами. Она отмечает, что людей в этом году намного меньше. Сама женщина проголосовала утром в воскресенье, 10 сентября.

— Мне уже 80 лет, и я не для себя. Чтобы нашим детям и внукам было хорошо. Хожу на каждые выборы. Мы же советские люди, у нас воспитание другое, — отметила Надежда Дмитриевна.

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Елизавета Горячева

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Мэр Новосибирска проголосовал на выборах

Мэр пришел отдать свой голос утром 10 сентября

Мэр пришел отдать свой голос утром 10 сентября

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора области. Он отдал свой голос в педагогическом колледже на участке № 1520.

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Елизавета Горячева

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Как найти избирательный участок

Жители дома на улице Спортивной, 31 не смогли найти свой избирательный участок через электронную систему. По их словам, при вводе не появлялся город Новосибирск. Как объяснили НГС в облизбиркоме, чтобы найти свой избирательный участок на сайте, необходимо также ввести номер квартиры.

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Елизавета Горячева

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На участке № 1882 голосуют в спортивном зале

На участке № 1882 голосуют в спортивном зале

Наши журналисты уже выдвинулись в «поля». Так выглядит избирательный участок № 1882 в детском саду № 100 на улице Татьяны Снежиной. По наблюдениям, здесь тихо.

Как и везде, здесь установили специальные кабинки для голосования

Как и везде, здесь установили специальные кабинки для голосования

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Елизавета Горячева

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Кот на избирательном участке

Голосовать с пушистым наблюдателем намного приятнее

Голосовать с пушистым наблюдателем намного приятнее

В Татарске избирателей встречает кот по кличке Мурзик.

— На избирательном участке № 953 общественный наблюдатель Мурзик намывает избирателей, — сообщает облизбирком.

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Елизавета Горячева

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Информация о кандидатах

До выборов НГС собрал всё, что известно о кандидатах на пост губернатора Новосибирской области. Прочитать о том, кто участвует в выборах, вы можете в нашем материале. Но один из кандидатов Андрей Щукин от партии «Коммунистов России» вышел из предвыборной гонки.

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Елизавета Горячева

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Елизавета Горячева

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Напомним, что найти свой избирательный участок для голосования можно по ссылке. Онлайн-трансляцию голосования ведут в издании «Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области». Также можно читать посты о том, как проходит голосование в официальных группах избиркома в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и телеграм-канале.

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Елизавета Горячева

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По данным избиркома Новосибирской области, за два дня на избирательных участках проголосовали 385 554 человека. Явка составила 18,45%. Эти данные не включают в себя тех граждан, которые проголосовали дистанционно.

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Елизавета Горячева

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Все три дня выборов избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. С собой необходимо взять паспорт.

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Елизавета Горячева

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День голосования на участках начался с гимна Российской Федерации. Как сообщили в облизбиркоме, так открываются все участки, конкретно на видео представлен № 1424 в Кольцово.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба избиркома

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Елизавета Горячева

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Как проголосовать на выборах

Сохраняйте картинку, чтобы не потерять

Сохраняйте картинку, чтобы не потерять

На выборах губернатора можно проголосовать разными способами. Среди них электронное голосование, которое используют впервые в области. 10 сентября вы можете отдать свой голос на избирательном участке или на дому, если у вас есть уважительные причины, главное — подать заявление до 14:00.

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