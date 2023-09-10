«Мурзик намывает избирателей»: на один из участков заглянул кот — онлайн с выборов новосибирского губернатора

На участке смотрят фильм «Чебурашка»
На избирательном участке № 1867 смотрят российский фильм «Чебурашка», сообщает журналист НГС.
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По данным облизбиркома, 10 сентября на 10:00 явка на выборах губернатора региона составляет 19,3%. За два дня и сегодняшнее утро проголосовали
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Облизбирком опубликовал итоги голосования двух дней по Новосибирску и области.
Среди лидеров в области Сузунский район — 46,79% (проголосовали
В Новосибирске лидируют Железнодорожный район — 13,35% (проголосовали 5631 избиратель), Центральный район — 12,55% (проголосовали 6649 избирателей), Советский район — 12,45% (проголосовали
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Избиратель Надежда Дмитриевна рассказала, что уже два дня наблюдает из окна за выборами. Она отмечает, что людей в этом году намного меньше. Сама женщина проголосовала утром в воскресенье, 10 сентября.
— Мне уже 80 лет, и я не для себя. Чтобы нашим детям и внукам было хорошо. Хожу на каждые выборы. Мы же советские люди, у нас воспитание другое, — отметила Надежда Дмитриевна.
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Мэр Новосибирска проголосовал на выборах
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора области. Он отдал свой голос в педагогическом колледже на участке № 1520.
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Как найти избирательный участок
Жители дома на улице Спортивной, 31 не смогли найти свой избирательный участок через электронную систему. По их словам, при вводе не появлялся город Новосибирск. Как объяснили НГС в облизбиркоме, чтобы найти свой избирательный участок на сайте, необходимо также ввести номер квартиры.
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Наши журналисты уже выдвинулись в «поля». Так выглядит избирательный участок
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Кот на избирательном участке
В Татарске избирателей встречает кот по кличке Мурзик.
— На избирательном участке № 953 общественный наблюдатель Мурзик намывает избирателей, — сообщает облизбирком.
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Информация о кандидатах
До выборов НГС собрал всё, что известно о кандидатах на пост губернатора Новосибирской области. Прочитать о том, кто участвует в выборах, вы можете в нашем материале. Но один из кандидатов Андрей Щукин от партии «Коммунистов России» вышел из предвыборной гонки.
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Напомним, что найти свой избирательный участок для голосования можно по ссылке. Онлайн-трансляцию голосования ведут в издании «Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области». Также можно читать посты о том, как проходит голосование в официальных группах избиркома в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и телеграм-канале.
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По данным избиркома Новосибирской области, за два дня на избирательных участках проголосовали
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Все три дня выборов избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. С собой необходимо взять паспорт.
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День голосования на участках начался с гимна Российской Федерации. Как сообщили в облизбиркоме, так открываются все участки, конкретно на видео представлен
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Как проголосовать на выборах
На выборах губернатора можно проголосовать разными способами. Среди них электронное голосование, которое используют впервые в области. 10 сентября вы можете отдать свой голос на избирательном участке или на дому, если у вас есть уважительные причины, главное — подать заявление до 14:00.
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