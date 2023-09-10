«Мурзик намывает избирателей»: на один из участков заглянул кот — онлайн с выборов новосибирского губернатора

Избиратель Надежда Дмитриевна рассказала, что уже два дня наблюдает из окна за выборами. Она отмечает, что людей в этом году намного меньше. Сама женщина проголосовала утром в воскресенье, 10 сентября.



— Мне уже 80 лет, и я не для себя. Чтобы нашим детям и внукам было хорошо. Хожу на каждые выборы. Мы же советские люди, у нас воспитание другое, — отметила Надежда Дмитриевна.

