Мэр Новосибирска проголосовал на выборах губернатора области

Сегодня, 10 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области.



Анатолий Локоть решил отдать свой голос в последний день трехдневных выборов. Он участвовал в голосовании на участке № 1520 в педагогическом колледже.