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Выборы губернатора НСО — 2023

Мэр Новосибирска проголосовал на выборах губернатора области

Глава города пришел на участок в воскресенье

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Мэр сбросил бюллетень в специальную урну

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Сегодня, 10 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области.

Анатолий Локоть решил отдать свой голос в последний день трехдневных выборов. Он участвовал в голосовании на участке № 1520 в педагогическом колледже.

Мэр пришел на участок примерно в 10:15.

Мэр пришел на участок примерно в 10:15.

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В пятницу, 8 сентября, на выборах проголосовал действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что голосование — гражданский долг каждого.

10 сентября — последний день голосования. НГС показывает как проходят выборы и что происходит на участках в режиме онлайн.

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