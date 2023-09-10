Мэр Новосибирска проголосовал на выборах губернатора области

Сегодня, 10 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области.
Анатолий Локоть решил отдать свой голос в последний день трехдневных выборов. Он участвовал в голосовании на участке № 1520 в педагогическом колледже.
В пятницу, 8 сентября, на выборах проголосовал действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что голосование — гражданский долг каждого.
10 сентября — последний день голосования. НГС показывает как проходят выборы и что происходит на участках в режиме онлайн.