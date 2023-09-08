Андрей Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

На выборах губернатора Новосибирской области проголосовал действующий глава региона Андрей Травников. Он отдал свой голос на участке, который находится в лицее №12.
Выборы начались рано утром. Андрей Травников пришел на участок около 09:00.
— Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион, - написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Выборы губернатора начались сегодня, они продлятся три дня. НГС показывает, что происходит на участках, в онлайн трансляции.