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Тема дняНачались выборы губернатора Новосибирской области
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Андрей Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Он пришел на участок рано утром

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Губернатор пришел на выборы рано утром

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На выборах губернатора Новосибирской области проголосовал действующий глава региона Андрей Травников. Он отдал свой голос на участке, который находится в лицее №12.

Выборы начались рано утром. Андрей Травников пришел на участок около 09:00.

— Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион, - написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Андрей Травников пообщался с местными жителями

Андрей Травников пообщался с местными жителями

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Выборы губернатора начались сегодня, они продлятся три дня. НГС показывает, что происходит на участках, в онлайн трансляции.

Выборы губернатора НСОНовосибирская областьИзбирательная комиссияГолосование
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