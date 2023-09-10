Явка почти 20%: избирком посчитал избирателей, которые уже отдали голоса на выборах губернатора Новосибирской области

Избирком назвал процент явки за два дня голосования и утро третьего дня на выборах губернатора Новосибирской области. Сегодня, 10 сентября — финальный день выборов.
По данным облизбиркома, 10 сентября на 10:00 явка на выборах губернатора региона составляет 19,3%. За два дня и сегодняшнее утро проголосовали 403 433 избирателя. Данные приведены без учета дистанционного голосования.
Согласно информации на официальном сайте ДЭГ, что более 89 тысяч человек зарегистрировались для участия в выборах губернатора Новосибирской области по электронному голосованию. Специалисты приняли 65 544 бюллетеней, что составляет 74%.
В области по количеству избирателей лидируют Сузунский район, Здвинский район, Маслянинский район. В городе лидерами стали Железнодорожный район, Центральный район и Советский район.
Выборы губернатора Новосибирской области проходят 8, 9 и 10 сентября. За тем как проходит финальный день голосования НГС следит в режиме онлайн. Свой голос за губернатора уже отдал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.