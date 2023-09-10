Явка почти 20%: избирком посчитал избирателей, которые уже отдали голоса на выборах губернатора Новосибирской области

По данным облизбиркома, 10 сентября на 10:00 явка на выборах губернатора региона составляет 19,3%. За два дня и сегодняшнее утро проголосовали 403 433 избирателя. Данные приведены без учета дистанционного голосования.

Согласно информации на официальном сайте ДЭГ, что более 89 тысяч человек зарегистрировались для участия в выборах губернатора Новосибирской области по электронному голосованию. Специалисты приняли 65 544 бюллетеней, что составляет 74%.