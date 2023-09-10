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Выборы губернатора НСО — 2023

Явка почти 20%: избирком посчитал избирателей, которые уже отдали голоса на выборах губернатора Новосибирской области

В голосовании поучаствовали более 400 тысяч человек

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Выбора проходят три дня с 8 по 10 сентября

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Избирком назвал процент явки за два дня голосования и утро третьего дня на выборах губернатора Новосибирской области. Сегодня, 10 сентября — финальный день выборов.

По данным облизбиркома, 10 сентября на 10:00 явка на выборах губернатора региона составляет 19,3%. За два дня и сегодняшнее утро проголосовали 403 433 избирателя. Данные приведены без учета дистанционного голосования.

Согласно информации на официальном сайте ДЭГ, что более 89 тысяч человек зарегистрировались для участия в выборах губернатора Новосибирской области по электронному голосованию. Специалисты приняли 65 544 бюллетеней, что составляет 74%.

В области по количеству избирателей лидируют Сузунский район, Здвинский район, Маслянинский район. В городе лидерами стали Железнодорожный район, Центральный район и Советский район.

Выборы губернатора Новосибирской области проходят 8, 9 и 10 сентября. За тем как проходит финальный день голосования НГС следит в режиме онлайн. Свой голос за губернатора уже отдал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Выборы губернатораГолосованиеЯвкаИзбирательный участок
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