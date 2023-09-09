Самая низкая явка — в Ленинском районе: в избиркоме посчитали явку первого дня — кто в лидерах

В Новосибирской области в первый день выборов, 8 сентября, самая высокая явка оказалась в Здвинском районе — 28,31%. Как уточнили в новосибирском облизбиркоме, в этом районе проголосовали 3005 избирателей. В лидерах также оказались Усть-Тарский район — 27,10% (проголосовали 2179 избирателей) и Сузунский район — 26,15% (проголосовали 5875 избирателей).
В Новосибирске самая высокая явка оказалась в Железнодорожном районе — 7,12%. Также, по данным облизбиркома, в топ лучших попали Центральный район — 6,72% (проголосовали 3556 избирателей) и Дзержинский район — 6,47% (проголосовали 7374 избирателя).
Наименьшую явку по итогам первого дня показали в Бердске — 8,38% (проголосовали 6975 избирателей), в Новосибирском районе — 8,03% (проголосовали
В Новосибирске самая маленькая явка в Первомайском районе — 4,85% (проголосовали 3321 избиратель), в Октябрьском районе — 4,77% (проголосовали 8165 избирателей) и в Ленинском районе — 4,61% (проголосовали
Сегодня, 9 сентября, в 8 утра начался второй день голосования. В Новосибирской области открылись 1804 постоянных избирательных участка на выборах губернатора Новосибирской области, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения).
В первый день выборов корреспонденты НГС не заметили на некоторых участках наблюдателей. В Общественной палате заявили, что на участках работают тысячи наблюдателей, а центр находится в НГУАДИ, где организовано 38 мест.