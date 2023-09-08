На некоторых избирательных участках в Новосибирске не заметили наблюдателей — где они спрятались

— Охват избирателей, которые смогут голосовать на избирательных участках с видеонаблюдением составит 80,28 % (от числа избирателей в Новосибирской области), 96,8 % — от числа избирателей в городе Новосибирске, — сообщили в ЦИК.



Онлайн-трансляция голосования ведется в электронном издании «Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области».

