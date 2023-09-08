На некоторых избирательных участках в Новосибирске не заметили наблюдателей — где они спрятались

8 сентября в Новосибирске во время выборов губернатора региона корреспонденты НГС на некоторых участках не заметили наблюдателей. В общественной палате объяснили, что площадка для них организована в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна.
По наблюдениям корреспондента НГС Елизаветы Шаталовой, наблюдателей, не было на участках в школе №216, детском саду «Капитошка», библиотеке имени Гашека, школе №177.
Комментарий по ситуации дала Катерина Скабардина, пресс-секретарь общественной палаты Новосибирской области:
— Общественные наблюдатели работают на избирательных участках. Избирательных участков — 1804. На каждом участке работают общественные наблюдатели. Подготовлены общественные наблюдатели совместно с общественной палатой Российской Федерации по единым стандартам, и независимым общественным мониторингом. Начался избирательный процесс, все наблюдатели вышли на избирательные участки, у них есть график дежурств. Все они работают.
Пресс-секретарь Избирательной комиссии Виктория Сумина уточнила, что будет проверена ситуация с наблюдателями в библиотеке имени Гашека.
В избирательной комиссии на участке в Управлении Западно-Сибирской железной дорогой сообщили НГС, что наблюдатели будут в воскресенье. Сегодня их нет.
В пресс-службе ЦИК объяснили, что всех наблюдателей, которых подали партии и кандидаты, допустили к работе на избирательных участках.
На сайте избирательной комиссии Новосибирской области указано, что в НГУАДИ находится помещение, где работают эксперты Центра общественного наблюдения. Для них организовали 38 рабочих мест. За работой избирательных участков можно следить с помощью видеонаблюдения.
— Охват избирателей, которые смогут голосовать на избирательных участках с видеонаблюдением составит 80,28 % (от числа избирателей в Новосибирской области), 96,8 % — от числа избирателей в городе Новосибирске, — сообщили в ЦИК.
Онлайн-трансляция голосования ведется в электронном издании «Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области».
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