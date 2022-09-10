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Явка на довыборы в новосибирское Заксобрание превысила 20%

В этом году в регионе выбирают областных депутатов

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Голосование в поселке Молот Коченевского района

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Официальная явка на довыборах депутатов новосибирского Заксобрания во второй из трех дней голосования составила 20,05% по округу № 4 и 14,35% по округу № 10. Такие данные приводит новосибирский избирком.

— Явка по округу № 4 на 15:00 часов 10 сентября составила 20,05%, проголосовали 8795 избирателей, по округу № 10 – 14,35% (6859 избирателей), — сообщили в избиркоме.

В области проходят довыборы в депутаты Заксобрания по двум округам.

Округ № 4 освободился после того, как депутат Олег Иванинский перешел в Госдуму. Депутатом по округу № 10 раньше был Валентин Сичкарев. В апреле его лишили мандата из-за уголовного дела о мошенничестве. Мы подробно рассказывали о деле.

По округу № 4 выдвинулись 8 кандидатов: самовыдвиженцы Евгений Гутов и Константин Терещенко, Сергей Заремо от КПРФ, Виталий Новоселов от «Единой России», Надежда Приходько от партии «Новые люди», Лариса Путина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Федореев от ЛДПР и Андрей Филимошкин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

На округ № 10 6 претендентов: Алексей Бердников от КПРФ, Андрей Биль от «Единой России», Вячеслав Василенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Эдуард Кожемякин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Антон Перевалов от ЛДПР и Наталья Пинигина от «Новых людей».

Вчера прошел первый день голосования.

ГолосованиеИзбирком
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