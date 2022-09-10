Явка на довыборы в новосибирское Заксобрание превысила 20%
В этом году в регионе выбирают областных депутатов
Официальная явка на довыборах депутатов новосибирского Заксобрания во второй из трех дней голосования составила 20,05% по округу
— Явка по округу № 4 на 15:00 часов 10 сентября составила 20,05%, проголосовали 8795 избирателей, по округу № 10 – 14,35% (6859 избирателей), — сообщили в избиркоме.
В области проходят довыборы в депутаты Заксобрания по двум округам.
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Вчера прошел первый день голосования.