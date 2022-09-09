Начались выборы в НСО — голосовать смогут только жители области
В этом году пройдут довыборы в Законодательное собрание и выборы районных советов депутатов
Сегодня начались выборы в Новосибирской области, голосование продлится три дня — с
Жители будут голосовать на региональном уровне, а не на муниципальном, в Новосибирске избирательных участков не будет, голосовать смогут только жители области. Об этом ранее сообщали в Избирательной комиссии Новосибирской области.
Как ранее писал НГС, в Заксобрание довыберут депутатов по одномандатным округам
Также пройдут выборы областных советов депутатов в Венгеровском, Искитимском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Ордынском, Тогучинском, Убинском, Черепановском и Чистоозерном районах.
О том, как проходили выборы в Новосибирске год назад, вы можете прочитать в нашем материале.