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Тема дняНачались выборы в НСО
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Начались выборы в НСО — голосовать смогут только жители области

В этом году пройдут довыборы в Законодательное собрание и выборы районных советов депутатов

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Выборы в Новосибирске проходили год назад

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Сегодня начались выборы в Новосибирской области, голосование продлится три дня — с 9-го по 11-е сентября. В области пройдут довыборы в Законодательное собрание и выборы районных советов депутатов.

Жители будут голосовать на региональном уровне, а не на муниципальном, в Новосибирске избирательных участков не будет, голосовать смогут только жители области. Об этом ранее сообщали в Избирательной комиссии Новосибирской области.

Как ранее писал НГС, в Заксобрание довыберут депутатов по одномандатным округам № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченевский и часть Чулымского). Мы уже писали о кандидатах, которые выдвинулись на округах.

Также пройдут выборы областных советов депутатов в Венгеровском, Искитимском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Ордынском, Тогучинском, Убинском, Черепановском и Чистоозерном районах.

О том, как проходили выборы в Новосибирске год назад, вы можете прочитать в нашем материале.

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