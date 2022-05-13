«Нужен косметический ремонт»: омбудсмен не нашла нарушений в спецприемнике Новосибирска после жалобы депутата

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева 11 мая посетила спецприемник для задержанных по административным статьям на Писарева, 64/1 после жалобы на содержание арестованных там от депутата горсовета Светланы Каверзиной, оказавшейся там в заключении.

— В ходе посещения специального приемника нарушений условий содержания и соблюдения прав человека не выявлено, — сообщает пресс-служба регионального МВД.



Новость о визите Нины Шалабаевой в спецприемник появилась и на официальном сайте омбудсмена по правам человека в России. Там указано, что Шалабаева рекомендовала руководству учреждения «провести косметический ремонт».