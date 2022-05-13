«Нужен косметический ремонт»: омбудсмен не нашла нарушений в спецприемнике Новосибирска после жалобы депутата
Светлана Каверзина записывала видео с описанием проблем учреждения
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева 11 мая посетила спецприемник для задержанных по административным статьям на Писарева, 64/1 после жалобы на содержание арестованных там от депутата горсовета Светланы Каверзиной, оказавшейся там в заключении.
— В ходе посещения специального приемника нарушений условий содержания и соблюдения прав человека не выявлено, — сообщает пресс-служба регионального МВД.
Новость о визите Нины Шалабаевой в спецприемник появилась и на официальном сайте омбудсмена по правам человека в России. Там указано, что Шалабаева рекомендовала руководству учреждения «провести косметический ремонт».
Омбудсмен посетила прогулочный двор, пищеблок (кухня, комнаты для хранения пищи), новый прожарочный шкаф для обработки и дезинфекции постельного белья, матрасов и подушек. Шалабаева также поговорила с несколькими арестованными.
В своем обращении Каверзина просила обратить внимание на следующее.
— Условия содержания вообще не соответствуют правам человека. Во-первых, там отключено отопление, хотя отопительный сезон не закончен. Как мне сказали те, кто со мной находился в одной комнате, отопление отключено уже давно. Во-вторых, вода отвратительного качества. Ремонта не было давно. Матрасы все провалены, спать на них невозможно. Подушечки размером 15 на 15 — то есть человек, который спит на такой подушке, на следующий день мучается головной болью, потому что у него передавливаются все сосуды во время сна, — пожаловалась в видео Светлана Каверзина. — Если мы хотим, чтобы люди оставались людьми, даже те, кто нарушил административное законодательство, то и отношение к ним надо проявлять как к людям. Возможно, кто-то ошибся, но это не значит, что их надо мучить.
Светлана Каверзина оказалась в спецприемнике после того как ее задержали утром 8 мая. В этот день планировалась акция памяти погибшим воинам-сибирякам.
6 мая Светлана Каверзина получила предостережение от зампрокурора города Павла Акулова за то, что позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»). В объяснениях прокуратуре Светлана Каверзина написала, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти павших воинов-сибиряков 8 мая.
— Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием. Уведомления не требует, — написала она в объяснениях прокуратуре.
Несмотря на задержание Светланы Каверзиной, акция состоялась, за пришедшими наблюдали сотрудники полиции. Светлану оставили в спецприемнике до суда, он прошел 9 мая. Советский районный суд Новосибирска назначил независимому депутату горсовета Светлане Каверзиной 7 суток ареста по
На депутата составили еще один протокол по