Задержанного депутата Светлану Каверзину увезли в спецприемник — там ее оставят до суда

Задержанный утром независимый депутат горсовета Светлана Каверзина находится в спецприемнике на Писарева, 64/1 . Эту информацию НГС подтвердили в учреждении.

Там сказали, что не могут сообщить по телефону, какая статья вменяется депутату, но уточнили, что задержание административное:

— У нас находится. Максимальный срок административного задержания двое суток, в течение этого времени должны свозить в суд. То есть либо завтра, либо послезавтра. Инициатор задержания — Советский отдел полиции, — сказали в спецприемнике.