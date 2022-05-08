Задержанного депутата Светлану Каверзину увезли в спецприемник — там ее оставят до суда
Светлану задержали по административной статье, но не сказали какой
Задержанный утром независимый депутат горсовета Светлана Каверзина находится в спецприемнике на
Там сказали, что не могут сообщить по телефону, какая статья вменяется депутату, но уточнили, что задержание административное:
— У нас находится. Максимальный срок административного задержания двое суток, в течение этого времени должны свозить в суд. То есть либо завтра, либо послезавтра. Инициатор задержания — Советский отдел полиции, — сказали в спецприемнике.
Помощник депутата Михаил Рязанцев уточнил, что к ней направили адвоката.
Светлану Каверзину задержали сегодня утром. Ее помощник связал это с акцией памяти, которую планировалось провести сегодня на Шлюзе.
6 мая Светлана Каверзина получила предостережение от зампрокурора города Павла Акулова. В нем утверждается, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»).
Мероприятие, о котором идет речь, — традиционное возложение цветов на Аллее памяти погибших воинов-сибиряков. В объяснениях прокуратуре Светлана Каверзина написала, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая.
— Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием. Уведомления не требует, — написала она в объяснениях прокуратуре.
Тем не менее акция состоялась, за пришедшими наблюдали сотрудники полиции.
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