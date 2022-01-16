Депутата от «Единой России» задержали после пикета против тарифов ЖКХ в Новосибирске

Александр Мухарыцин в горсовете занимает должность заместителя председателя комиссии по наказам избирателей и член постоянной комиссии по муниципальной собственности. В 2016-м политик заявлял о своем участии в выборах губернатора в 2016 году, но незадолго до начала избирательной гонки снял свою кандидатуру. На досрочных выборах мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года Мухарыцин также снял свою кандидатуру, поддержав будущего мэра Анатолия Локтя и вступив в объединенную оппозицию, за что был исключен из партии «Патриоты России».

Помимо Мухарыцина, 15 января после пикета против повышения тарифов ЖКХ задержали активиста Виктора Сорокина. Пикет проходил в центре Новосибирска, рядом с театром «Глобус». Активиста доставили в МВД по Новосибирской области, в отдел «Калининский». Виктора Сорокина отпустили около 4 часов дня. В отделе он пробыл пару часов.

