Депутата от «Единой России» задержали после пикета против тарифов ЖКХ в Новосибирске

В Новосибирске задержали депутата горсовета Александра Мухарыцина, который накануне, 15 января, принимал участие в пикете против тарифов ЖКХ. Его задержание связывают с другой акцией протеста, которая прошла еще в ноябре 2021 года на Плющихинском жилмассиве.
По сообщению telegram-канала «Горводоканал», Мухарыцина задержала полиция. После этого он вышел на связь, сообщив, что будет находиться в ИВС до суда, который состоится 16 января. В Управлении судебного департамента
Мухарыцина задержали в тот момент, когда он уже собирался отъезжать с места проведения акции на своей машине. Задержание предположительно связано с его участием в несанкционированной акции 13 ноября на МЖК, которая прошла по инициативе депутата Заксобрания Конько против размещения коммерческих ларьков на месте предполагаемого сквера.
На странице Sibir_2021_vybor в соцсети «Инстаграм» пояснили, что депутат принял участие в акции протеста против роста тарифов ЖКХ. И выступал он как представитель комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!» Мухарыцин раскритиковал повышение тарифа на капремонт в 25,4%, которое было принято региональными властями 21 декабря 2021 года.
— Друзья, сегодня был задержан отец шестерых детей, руководитель Октябрьского подразделения Областного совета отцов Новосибирской области, депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Мухарыцин. Официальная позиция нашей организации: подобные действия полиции в отношении к патриоту и защитнику прав жителей города Новосибирска является чрезмерной и дискредитирует органы правопорядка. В то время как разного рода экономические мошенники, укравшие миллиарды, остаются на свободе до суда, а порой и после, Мухарыцин, у которого имеются несовершеннолетние дети, за свою гражданскую позицию был лишен свободы. Мы призываем правоохранительные органы одуматься и пересмотреть свое отношение к человеку, который не только словом, но и делом защищает интересы нашего государства, — высказался
Александр Мухарыцин в горсовете занимает должность заместителя председателя комиссии по наказам избирателей и член постоянной комиссии по муниципальной собственности. В
Помимо Мухарыцина, 15 января после пикета против повышения тарифов ЖКХ задержали активиста Виктора Сорокина. Пикет проходил в центре Новосибирска, рядом с театром «Глобус». Активиста доставили в МВД по Новосибирской области, в отдел «Калининский». Виктора Сорокина отпустили около 4 часов дня. В отделе он пробыл пару часов.