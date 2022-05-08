Независимого депутата горсовета задержали в Новосибирске

Утром 8 мая в Новосибирске задержали независимого депутата горсовета Светлану Каверзину. Об этом сообщил ее помощник Михаил Рязанцев.

— Задержали сегодня утром, сейчас она в 10-м отделении полиции Советского района находится. За что она задержана, я не знаю, но предполагаю, что это связано с сегодняшним мероприятием. Сегодня должно было быть возложение цветов. Депутат дня два назад получила предостережение от прокуратуры, что проведение массовых мероприятий недопустимо и является аж экстремизмом, — рассказал НГС Михаил Рязанцев.