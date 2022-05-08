Независимого депутата горсовета задержали в Новосибирске
Светлана Каверзина находится в отделе полиции
Утром 8 мая в Новосибирске задержали независимого депутата горсовета Светлану Каверзину. Об этом сообщил ее помощник Михаил Рязанцев.
— Задержали сегодня утром, сейчас она в
Информация о задержании также появилась в телеграм-канале Светланы Каверзиной.
6 мая Светлана Каверзина получила предостережение от зампрокурора города Павла Акулова. В нем утверждается, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»).
Мероприятие, о котором идет речь — традиционное возложение цветов на Аллее памяти погибших воинов-сибиряков. В объяснениях прокуратуре Светлана Каверзина написала, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая.
— Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием. Уведомления не требует, — написала она в объяснениях прокуратуре.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по поводу задержания депутата, там сообщили, что «информацию уточняют». В отделе полиции
Как передает телеграм-канал «Ненаучный городок», на месте, где должна была пройти анонсированная акция, дежурят экипажи полиции и Росгвардии. Сотрудники полиции объясняли пришедшим, что мероприятие незаконное. Тем не менее люди собрались на Аллее и возложили цветы к памятнику.
В марте у помощника Светланы Каверзиной Михаила Рязанцева прошли обыски. Как стало известно позже, его обвинили в хищении путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска. Светлана Кавезина в ответ на это сообщила, что Рязанцев не является материально ответственным лицом в моей команде.