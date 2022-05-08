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Независимого депутата горсовета задержали в Новосибирске

Светлана Каверзина находится в отделе полиции № 10

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Светлану задержали примерно в 9 часов утра

Светлану задержали примерно в 9 часов утра

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Утром 8 мая в Новосибирске задержали независимого депутата горсовета Светлану Каверзину. Об этом сообщил ее помощник Михаил Рязанцев.

— Задержали сегодня утром, сейчас она в 10-м отделении полиции Советского района находится. За что она задержана, я не знаю, но предполагаю, что это связано с сегодняшним мероприятием. Сегодня должно было быть возложение цветов. Депутат дня два назад получила предостережение от прокуратуры, что проведение массовых мероприятий недопустимо и является аж экстремизмом, — рассказал НГС Михаил Рязанцев.

Информация о задержании также появилась в телеграм-канале Светланы Каверзиной.

6 мая Светлана Каверзина получила предостережение от зампрокурора города Павла Акулова. В нем утверждается, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»).

Мероприятие, о котором идет речь — традиционное возложение цветов на Аллее памяти погибших воинов-сибиряков. В объяснениях прокуратуре Светлана Каверзина написала, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая.

— Никаких политических заявлений не предполагается (согласно традиции). Возложение цветов не является публичным мероприятием. Уведомления не требует, — написала она в объяснениях прокуратуре.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по поводу задержания депутата, там сообщили, что «информацию уточняют». В отделе полиции № 10 не взяли трубку.

Как передает телеграм-канал «Ненаучный городок», на месте, где должна была пройти анонсированная акция, дежурят экипажи полиции и Росгвардии. Сотрудники полиции объясняли пришедшим, что мероприятие незаконное. Тем не менее люди собрались на Аллее и возложили цветы к памятнику.

Полицейские беседуют с людьми, пришедшими на акцию

Полицейские беседуют с людьми, пришедшими на акцию

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Люди пришли с цветами и шариками

Люди пришли с цветами и шариками

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В марте у помощника Светланы Каверзиной Михаила Рязанцева прошли обыски. Как стало известно позже, его обвинили в хищении путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска. Светлана Кавезина в ответ на это сообщила, что Рязанцев не является материально ответственным лицом в моей команде.

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