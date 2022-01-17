Депутата от «Единой России» оштрафовали за митинг за сохранение сквера на МЖК

Центральный районный суд 17 января признал депутата горсовета Новосибирска Александра Мухарыцина виновным в нарушении статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). За это политика суд решил оштрафовать на 10 000 рублей, рассказал он НГС. До заседания Мухарыцин отбыл двое суток ареста в изоляторе.
Задержали Мухарыцина 15 января после его участия в пикете против повышения тарифов на капитальный ремонт на четверть. При этом действия силовиков были связаны не с воскресным протестом, а событиями ноября 2021 года, когда политик участвовал в сходке нескольких сотен новосибирцев на МЖК.
— 13 ноября на территории у дома №31 на ул. Высоцкого Мухарыцин без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, провел не согласованное с мэрией Новосибирска публичное мероприятие в форме митинга с участием ста человек, с использованием микрофона приглашал участников несанкционированного публичного мероприятия к микрофону, объявлял установочные данные выступающих для высказывания своего мнения по факту застройки территории у дома 31 по ул. В. Высоцкого Новосибирска торговыми объектами вместо сквера, скандировал лозунги «Скверу быть!», — говорится в материалах административного дела Мухарыцина.
В ноябре участников акции возмутило строительство торговых павильонов и киосков на месте, где людям обещали сквер. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на этот протест, спустя несколько дней наложив мораторий на строительство нестационарных объектов. Градоначальник заявил: «киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям».
— Я не был организатором несанкционированной акции, а пришел туда выразить свое личное мнение и мнение конференции нашего ТОСа. Штраф считаю незаконным и буду обжаловать. Мое задержание на протестной акции 16 января считаю следствием того, что я давно и последовательно выступаю против грабительского роста тарифов, повышения пенсионного возраста и прочего. А помещение в изолятор на двое суток — попыткой запугать меня. Зачем он нужен был этот арест, ведь я никуда не скрывался, а инкриминируемые мне события состоялись еще в октябре? — задается риторическим вопрос Александр Мухарыцин.
Александр Мухарыцин в горсовете занимает должность заместителя председателя комиссии по наказам избирателей и член постоянной комиссии по муниципальной собственности. В 2016-м политик заявлял о своем участии в выборах губернатора в 2016 году, но незадолго до начала избирательной гонки снял свою кандидатуру. На досрочных выборах мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года Мухарыцин также снял свою кандидатуру, поддержав будущего мэра Анатолия Локтя и вступив в объединенную оппозицию, за что был исключен из партии «Патриоты России».
Помимо Александра Мухарыцина 16 января на протестной акции против роста тарифов на капитальный ремонт на 25% задержали и общественника Виктора Сорокина.