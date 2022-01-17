Депутата от «Единой России» оштрафовали за митинг за сохранение сквера на МЖК

Центральный районный суд 17 января признал депутата горсовета Новосибирска Александра Мухарыцина виновным в нарушении статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). За это политика суд решил оштрафовать на 10 000 рублей, рассказал он НГС. До заседания Мухарыцин отбыл двое суток ареста в изоляторе.



Задержали Мухарыцина 15 января после его участия в пикете против повышения тарифов на капитальный ремонт на четверть. При этом действия силовиков были связаны не с воскресным протестом, а событиями ноября 2021 года, когда политик участвовал в сходке нескольких сотен новосибирцев на МЖК.