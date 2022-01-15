Активиста задержали после пикета против повышения цен на ЖКХ в Новосибирске

В Новосибирске 15 января около 14:30 после пикета против повышения тарифов ЖКХ задержали активиста Виктора Сорокина. Пикет проходил в центре Новосибирска, рядом с театром «Глобус». Активиста доставили в МВД по Новосибирской области в отдел «Калининский». Виктора Сорокина отпустили около 4 часов дня. В отделе он пробыл пару часов.
Как рассказал Виктор Сорокин NGS.RU, его задержали по раннее заведенному уголовному делу о клевете. По его словам, заявитель дела — Елена Зубова, зампредседателя партии «Родина». В пресс-службе МВД по Новосибирской области информацией о сегодняшнем задержании Виктора Сорокина не располагают. С Еленой Зубовой журналисту НГС не удалось связаться.
Это не первый раз, когда Виктора Сорокина задерживают из-за этого дела. В середине декабря к нему приходили с обысками, после которых он попал в больницу. В прошлый раз общественник Михаил Кондрюков рассказывал, что рядом с домом Виктора Сорокина несколько дней дежурили силовики, а обыск прошел без объяснения причины.
— В «Фейсбуке» Зубова спорила с Сорокиным, это с деньгами связано. Дело в том, что Зубова была замкоординатора ЛДПР по Новосибирской области, а Сорокин возглавлял ЛДПР по одному из городских районов, — рассказал Михаил Кондрюков.
В декабре Виктору Сорокину и Анне Кондрюковой, освещающим протесты в Новосибирске, пригрозили судом за работу без жилетов.