Активиста задержали после пикета против повышения цен на ЖКХ в Новосибирске

В Новосибирске 15 января около 14:30 после пикета против повышения тарифов ЖКХ задержали активиста Виктора Сорокина. Пикет проходил в центре Новосибирска, рядом с театром «Глобус». Активиста доставили в МВД по Новосибирской области в отдел «Калининский». Виктора Сорокина отпустили около 4 часов дня. В отделе он пробыл пару часов.

Как рассказал Виктор Сорокин NGS.RU, его задержали по раннее заведенному уголовному делу о клевете. По его словам, заявитель дела — Елена Зубова, зампредседателя партии «Родина». В пресс-службе МВД по Новосибирской области информацией о сегодняшнем задержании Виктора Сорокина не располагают. С Еленой Зубовой журналисту НГС не удалось связаться.