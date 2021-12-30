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Двум журналистам, освещающим протесты в Новосибирске, пригрозили судом за работу без жилетов

Анне Кондрюковой в канун Нового года вручили повестку с требованием явиться в отделение полиции

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Анна Кондрюкова связывает визит полицейских к ней домой со своей недавней жалобой на воспрепятствование законной деятельности журналистов новосибирскими полицейскими

Анна Кондрюкова связывает визит полицейских к ней домой со своей недавней жалобой на воспрепятствование законной деятельности журналистов новосибирскими полицейскими

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Утром 30 декабря домой к журналистке оппозиционного портала «Мы и власть» (зарегистрированное СМИ) Анне Кондрюковой пришли полицейские, вручив повестку с требованием явиться в участок для составления протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником или организатором правил проведения публичных мероприятий).

— В самом участке мне пояснили, что 25 декабря я была на протестной акции без специального жилета, как требует Роскомнадзор. В тот день в одиночном пикете в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Фургала на площади Ленина стояла активистка Яна Дробноход. Помимо нее присутствовали пара журналистов и два десятка полицейских в форме и штатском, — рассказала НГС Анна. — Меня предупредили, что в случае неустранения нарушения закона, я буду рассматриваться в качестве участника несанкционированной акции со всеми вытекающими последствиями.

По словам Анны, беседу с ней проводил подполковник полиции Константин Ершов, на которого неделей ранее журналистка пожаловалась в прокуратуру.

— Он лично и его коллеги неоднократно воспрепятствовали законной деятельности журналиста при освещении протестов. Я хотела бы привлечь его к ответственности. В итоге теперь меня для объяснений дергают, а не его. Протокол я буду обжаловать, считаю действия силовиков незаконными! — добавила Анна.

Кстати, в качестве представителя вместе с журналисткой в участок приехал и главный редактор портала «Мы и власть» Виктор Сорокин. В итоге протокол составили и на него.

— Инкриминируют мне нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Мне пояснили, что я проводил прямые трансляции ранее с акций, не будучи облачен в жилетку. Ссылаются на приказ № 30 Роскомнадзора. Только он носит рекомендательный характер, а жилетки эти нужны, чтобы журналист случайно не попал под пули или дубинки росгвардейцев. А наша полиция применяет закон как дышло, в репрессивных целях исключительно, — сказал НГС Виктор Сорокин. — Думаю, в начале 2022 года нас ждут очередные суды с силовиками.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области, на момент публикации материла там говорят лишь: «информация уточняется». В случае получения обратной связи новость будет дополнена.

Напомним, 26 декабря, сотрудники полиции задержали несколько активистов, в том числе новосибирского юриста Ивана Фролова. Его обвинили в нарушении масочного режима в здании областного правительства. Туда Фролов пришел как раз, чтобы наглядно показать, что высокопоставленные чиновники сами не соблюдают собственные правила.

В середине декабря новосибирские суды оштрафовали нескольких участников протестных акций за нарушение масочного режима.

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