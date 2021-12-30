Двум журналистам, освещающим протесты в Новосибирске, пригрозили судом за работу без жилетов

Утром 30 декабря домой к журналистке оппозиционного портала «Мы и власть» (зарегистрированное СМИ) Анне Кондрюковой пришли полицейские, вручив повестку с требованием явиться в участок для составления протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником или организатором правил проведения публичных мероприятий).

— В самом участке мне пояснили, что 25 декабря я была на протестной акции без специального жилета, как требует Роскомнадзор. В тот день в одиночном пикете в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Фургала на площади Ленина стояла активистка Яна Дробноход. Помимо нее присутствовали пара журналистов и два десятка полицейских в форме и штатском, — рассказала НГС Анна. — Меня предупредили, что в случае неустранения нарушения закона, я буду рассматриваться в качестве участника несанкционированной акции со всеми вытекающими последствиями.