Двум журналистам, освещающим протесты в Новосибирске, пригрозили судом за работу без жилетов

Утром 30 декабря домой к журналистке оппозиционного портала «Мы и власть» (зарегистрированное СМИ) Анне Кондрюковой пришли полицейские, вручив повестку с требованием явиться в участок для составления протокола по
— В самом участке мне пояснили, что 25 декабря я была на протестной акции без специального жилета, как требует Роскомнадзор. В тот день в одиночном пикете в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Фургала на площади Ленина стояла активистка Яна Дробноход. Помимо нее присутствовали пара журналистов и два десятка полицейских в форме и штатском, — рассказала НГС Анна. — Меня предупредили, что в случае неустранения нарушения закона, я буду рассматриваться в качестве участника несанкционированной акции со всеми вытекающими последствиями.
По словам Анны, беседу с ней проводил подполковник полиции Константин Ершов, на которого неделей ранее журналистка пожаловалась в прокуратуру.
— Он лично и его коллеги неоднократно воспрепятствовали законной деятельности журналиста при освещении протестов. Я хотела бы привлечь его к ответственности. В итоге теперь меня для объяснений дергают, а не его. Протокол я буду обжаловать, считаю действия силовиков незаконными! — добавила Анна.
Кстати, в качестве представителя вместе с журналисткой в участок приехал и главный редактор портала «Мы и власть» Виктор Сорокин. В итоге протокол составили и на него.
— Инкриминируют мне нарушение
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области, на момент публикации материла там говорят лишь: «информация уточняется». В случае получения обратной связи новость будет дополнена.
Напомним, 26 декабря, сотрудники полиции задержали несколько активистов, в том числе новосибирского юриста Ивана Фролова. Его обвинили в нарушении масочного режима в здании областного правительства. Туда Фролов пришел как раз, чтобы наглядно показать, что высокопоставленные чиновники сами не соблюдают собственные правила.
В середине декабря новосибирские суды оштрафовали нескольких участников протестных акций за нарушение масочного режима.