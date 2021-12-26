Активиста задержали в Новосибирске — он без маски проверял соблюдение антиковидных мер в правительстве НСО

Сегодня днем, 26 декабря, сотрудники полиции задержали несколько активистов, в том числе новосибирского юриста Ивана Фролова. Он возвращался домой из «Ленты» на Гусинобродском шоссе.



— Рядом со мной остановилась белая «Лада-Гранта», меня окликнул мужчина в штатском. Тут же меня его напарники закрутили и затолкали в машину. Мне пояснили, что необходимо проехать в участок для составления протокола за нарушение масочного режима. Я сказал, что это административное правонарушение не подразумевает ни ареста, ни задержания. Им плевать на это было! — сказал Фролов.