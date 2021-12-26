Активиста задержали в Новосибирске — он без маски проверял соблюдение антиковидных мер в правительстве НСО

Сегодня днем, 26 декабря, сотрудники полиции задержали несколько активистов, в том числе новосибирского юриста Ивана Фролова. Он возвращался домой из «Ленты» на Гусинобродском шоссе.
— Рядом со мной остановилась белая «Лада-Гранта», меня окликнул мужчина в штатском. Тут же меня его напарники закрутили и затолкали в машину. Мне пояснили, что необходимо проехать в участок для составления протокола за нарушение масочного режима. Я сказал, что это административное правонарушение не подразумевает ни ареста, ни задержания. Им плевать на это было! — сказал Фролов.
Как говорит сам Фролов, в участке его продержали несколько часов для составления протокола за то, что 10 декабря в правительстве Новосибирской области он был без маски. Сам юрист утверждает, что тогда он снимал, как высокопоставленные чиновники нарушают масочный режим. Фролов пообещал обжаловать протокол. В данный момент он уже на свободе.
Он добавил, что сегодня силовики арестовали еще как минимум двух участников несанкционированных протестов в Новосибирске за отсутствие масок на акциях. По информации источников НГС среди активистов, задержали активистку Юлию Костенич и ее сожителя Виктора Поддубного для составления протокола из-за такого же нарушения.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием по поводу сегодняшних арестов за нарушение масочного режима в первой половине декабря. На момент публикации этого материала редакция не получила обратной связи.
Напомним, в Новосибирске в конце ноября и начале декабря прошло несколько акций против обязательной вакцинации и QR-кодов. Их участники сравнивали людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом. Сами акции проходили без задержаний. К активистам приходили после их завершения.
К Юлии Костенич и другой активистке Анне Стефановой 8 декабря уже приходили силовики, чтобы доставить повестку в полицию.
Уже 13 декабря в Ленинском районном суде Новосибирска признали виновными в организации несанкционированного мероприятия троих человек: Елену Юн, Александра Абросова, Алексея Шмагирева. Каждого из них оштрафовали на 20 тысяч рублей. Их обвинили в организации акций против QR-кодов. Также суд оштрафовал общественника Андрея Кайгородцева.
Горожанам Иван Фролов может быть знаком благодаря необычной акции в метро в июле — он ходил по подземке в костюме смерти с косой, предупреждая о последствиях вакцинации.