Сибиряк надел костюм смерти и вышел отговаривать людей от вакцинации

— Таким образом я выражаю свою гражданскую позицию, пытаюсь донести ее до людей. Я считаю, что это просто эксперименты на людях, так как вакцина до конца не прошла испытаний, имеет множество последствий, которые, по моему мнению, вредны для организма. Об этом людям не говорят. Даже в добровольном информировании ничего нет. Это мое личное субъективное мнение. Информации полной нет, поэтому я нахожусь в таком образе и приглашаю на вакцинацию, — объясняет Иван свой экстравагантный вид.



Костюм смерти был сшит на заказ, а косу новосибирец сделал самостоятельно из картона.

— Вчера я прогуливался по метро, смотрел реакцию людей. Я был не удивлен, даже обрадовался. Люди, с которыми я разговаривал, против этой вакцинации. Они опасаются, что введут обязательную вакцинацию. Вы же знаете, как у нас действует добровольно-принудительная вакцинация. Это надо законным способом пресекать, — считает Иван.

О себе он рассказывает немного — работает юристом, ведет свой блог на ютьюбе. Кстати, там уже опубликовано видео, как Иван ходит по городу в костюме смерти. У мужчины несколько операторов, которые помогают ему с роликами. Видео со смертью он назвал: «Бесплатный шмурдяк народ не оценил». Шмурдяком обычно называют некачественный алкоголь, это же слово юрист считает подходящим для антиковидной вакцины.