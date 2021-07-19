Сибиряк надел костюм смерти и вышел отговаривать людей от вакцинации

Антипрививочник ходит по Новосибирску в костюме смерти
Новосибирский юрист и блогер Иван Фролов вышел на улицы Новосибирска в костюме смерти с табличкой «Уколись! Я жду тебя». Так Иван высказался против обязательной вакцинации. Чем он недоволен, чего хочет добиться такими прогулками и что о последствиях таких акций думают вирусологи — читайте в нашем материале.
Сделал косу из картона
Иван Фролов сидит за столом рядом с пунктом вакцинации в «Ленте». Желающих вакцинироваться в этот день почти нет, так как первый компонент вакцины закончился. Ивана фотографируют дети, также за ним пристально следит охранник. Когда Иван зашел в помещение, то охранник и вовсе пообещал вызвать полицию, так как посетитель в костюме смерти с косой напугал маленького ребенка.
— Таким образом я выражаю свою гражданскую позицию, пытаюсь донести ее до людей. Я считаю, что это просто эксперименты на людях, так как вакцина до конца не прошла испытаний, имеет множество последствий, которые, по моему мнению, вредны для организма. Об этом людям не говорят. Даже в добровольном информировании ничего нет. Это мое личное субъективное мнение. Информации полной нет, поэтому я нахожусь в таком образе и приглашаю на вакцинацию, — объясняет Иван свой экстравагантный вид.
Костюм смерти был сшит на заказ, а косу новосибирец сделал самостоятельно из картона.
— Вчера я прогуливался по метро, смотрел реакцию людей. Я был не удивлен, даже обрадовался. Люди, с которыми я разговаривал, против этой вакцинации. Они опасаются, что введут обязательную вакцинацию. Вы же знаете, как у нас действует добровольно-принудительная вакцинация. Это надо законным способом пресекать, — считает Иван.
О себе он рассказывает немного — работает юристом, ведет свой блог на ютьюбе. Кстати, там уже опубликовано видео, как Иван ходит по городу в костюме смерти. У мужчины несколько операторов, которые помогают ему с роликами. Видео со смертью он назвал: «Бесплатный шмурдяк народ не оценил». Шмурдяком обычно называют некачественный алкоголь, это же слово юрист считает подходящим для антиковидной вакцины.
Беспокоит Ивана и то, что вакцину стали разрабатывать для детей и подростков.
Блогер считает, что если просто выйти на пикет с таким плакатом, то его не заметят. А вот прогулки в костюме смерти могут помочь — люди запомнят.
— Если бы людям объяснили всё, то я уверен, что 90% отказались бы. Я не хочу мнение менять, но я считаю, что обязательная вакцинация — это незаконно, — говорит Иван.
Сам новосибирец коронавирусом не болел. И, как утверждает, никто из его родственников и близких тоже не болел. Нехватка же вакцины в городе, по мнению Ивана, может быть создана искусственно.
«Такие энтузиасты борются не с тем»
Вирусолог Александр Чепурнов, с которым НГС обсудил акции Ивана Фролова, признается, что тоже сначала сомневался в «Спутнике» и «КовиВаке», но сейчас эксперт считает, что антипрививочники и коронавирусные диссиденты ухудшают ситуацию с коронавирусом и подвергают общество опасности.
— Такие энтузиасты борются не с тем, с чем надо. Из всего, что у нас сегодня имеется, «Спутник» — это наиболее проверенная вакцина. Как положено проверена. Не хочу сказать, что это полностью и идеально всё сделано, тем не менее она наиболее хорошо проверенная, со всех сторон. Во-первых, потому что на стадии ее развития довольно много людей думали с точностью до наоборот, чем этот гражданин. Это были люди, которые приняли общечеловеческую и общегражданскую задачу — проверить на себе присутствие или отсутствие каких-то неприемлемых вариантов. Таких людей было очень много. Да, эта вакцина в половине случаев вызывает температуру, иногда ломоту в руке, еще несколько неприятных проявлений. «КовиВак» меньше последствий вызывает, но и менее эффективна, — говорит Александр Чепурнов.
Вирусолог напоминает, что каждый день от коронавируса погибает 700 человек в стране:
— Огромное количество таких людей, как этот гражданин, играют катастрофическую роль. У нас по семьсот человек в день умирает, а такие люди позволяют себе забивать другим людям голову ерундой и мешают вакцинироваться. Есть пример: Венгрия, которая позволила себе закупить несколько вакцин из разных стран. Они опубликовали данные по защите 100 тысяч провакцинированных «Спутником», «Файзером», «Модерной», «Астрозеникой», и, как интересно, наибольшая защита оказалась у «Спутника». Меня нельзя назвать защитником «Спутника», я очень много критиковал его. Но когда я увидел, сколько антител дает «Спутник», то понял, что это достаточно эффективная вакцина. И на большой практике нет тех вещей и последствий, которые все боялись. На данный момент эта вакцина вполне себе достойная на уровне тех вакцин, которые сейчас есть.
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