FAQ по прививкам: израильский врач Борис Бриль развенчал все мифы о вакцине, в том числе о «Спутнике V»

Доказательная медицина — подход к медицинской практике, основанный на доказательствах и свидетельствах, при котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных вмешательств принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются оценке, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов.

— Почему после вакцины всё равно можно заболеть?

— Нет вакцин со 100% эффективностью. Эту гарантию вам не дает ни одно лекарство и ни одна операция.

Важно понимать, как работают эти вакцины. Pfizer и Moderna (обе США) — это МРНК-вакцины, «Спутник V» и AstraZeneca (Великобритания) — это вакцины на S-белке, есть вакцины на мертвом вирусе, то есть инактивированные вакцины, и пептидные вакцины (в России это «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» соответственно). Есть вакцины с эффективностью 95%, есть 85%, есть 60%.

Люди говорят: дайте гарантию. А какая может быть гарантия? Какая может быть гарантия, что вы выйдете из дома и не сломаете ногу? Поэтому после вакцинации всё равно нужно носить маски и мыть руки.