«За последствия никто отвечать не будет». Врач ответил на 8 страхов антипрививочников

Власти призывают россиян сделать прививку от коронавируса, все больше регионов объявляют обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых отраслей. Количество желающих поставить прививку растет, но по-прежнему много и тех, кто не хочет этого делать.

Журналисты Сети городских порталов попросили своих читателей рассказать, почему они отказываются от вакцинации, выбрали восемь самых распространенных аргументов, и попросили прокомментировать их врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока.

1. Я планирую стать мамой в ближайшем будущем, а прививка, как и заболевание, не изучены. Как она отразится на будущем ребенке, непонятно, а за последствия никто отвечать не будет

