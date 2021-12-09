К участницам акции против QR-кодов в Новосибирске пришли силовики

К двум участницам акции против QR-кодов в Новосибирске Юлии Костенич и Анне Стефановой пришли сотрудники полиции. Общественница Юлия Костенич дверь полиции не открывает. К ней начинают приезжать другие активисты.



Как рассказал НГС общественник Юрий (попросивший не называть его фамилию), полицейские дежурили под окнами квартиры Юлии со вчерашнего дня. Сегодня с 7 утра начали стучать в двери и дергать ручки. Юлия находится в квартире с мужчиной Виктором, перед приходом полиции она отправила дочь в школу.