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К участницам акции против QR-кодов в Новосибирске пришли силовики

Активистки предполагают, что их собираются принудительно доставить в отдел полиции

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Полицейские сообщили, что не собирались задерживать Юлию

Полицейские сообщили, что не собирались задерживать Юлию

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К двум участницам акции против QR-кодов в Новосибирске Юлии Костенич и Анне Стефановой пришли сотрудники полиции. Общественница Юлия Костенич дверь полиции не открывает. К ней начинают приезжать другие активисты.

Как рассказал НГС общественник Юрий (попросивший не называть его фамилию), полицейские дежурили под окнами квартиры Юлии со вчерашнего дня. Сегодня с 7 утра начали стучать в двери и дергать ручки. Юлия находится в квартире с мужчиной Виктором, перед приходом полиции она отправила дочь в школу.

Как сообщил на своей стене в соцсети «ВКонтакте» общественник Михаил Кондратюков, он приехал на место и пообщался с представителями власти. Они сказали, что не собирались заходить в квартиру к Юлии.

— Общественница боится открывать дверь, так как, предположительно сотрудники полиции, ведут себя агрессивно. Девушка заявила: «Хорошо, что ребенок успел уйти в школу». Действительно, для ребенка эта ситуация могла бы нанести психологическую травму, — рассказал Михаил Кондратюков.

В правозащитной организации ОВД-инфо* сообщили, что помимо Юлии Костенич, силовики пришли к Анне Стефановой. В ОВД-инфо также рассказали, что накануне, 8 декабря, Стефанова и Костенич получили неверно составленные повестки. Согласно документам они должны явиться в ОП № 7 «Ленинский» 9 декабря в 10 и 11 утра по местному времени соответственно. Активистки предполагают, что их собираются принудительно доставить в отдел.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, они не такой информацией.

5 декабря у монумента Славы в Новосибирске состоялась вторая акция против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники разношерстного движения сравнили людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом.

Ранее двух новосибирских активистов 4 декабря задержали после митинга против QR-кодов, который проходил 2 недели назад.

Обновлено

Общественник Юрий сообщил НГС, полицейские уже уехали, они оставили две повестки для Юлии и Виктора. Их приглашают в отдел полиции Ленинский, чтобы составить протокол об административном нарушении по статье 20.6.1 КОАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Протоколы есть в распоряжении редакции.

* — ОВД-инфо по решению Минюста РФ признан «иностранным агентом». По закону мы обязаны это указывать.

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