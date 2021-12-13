В Новосибирске оштрафовали четырех активистов: они организовали акцию против QR-кодов

В Ленинском районном суде Новосибирска признали виновными в организации несанкционированного мероприятия трех человек: Елену Юн, Александра Абросова, Алексея Шмагирева. Также суд оштрафовал общественника Андрея Кайгородцева. Каждого из них оштрафовали на 20 тысяч рублей. Их обвинили в организации акций против QR-кодов.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского суда, активистов осудили за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
— Это организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, — объяснили в суде.
В Новосибирске в конце ноября и начале декабря прошло уже две акции против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники сравнили людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом. Сами акции проходили без задержаний. К активистам приходили после их завершения.
11 декабря задержали троих активистов: Андрея Кайгородцева, Александра Абросова и Алексея Шмагирева. Андрей и Александр провели ночь в изоляторе. 12 декабря, около полудня, задержали еще двух активистов. По информации одного из общественников, двух человек — Рашида Заманова и Елену Юн.
Андрею Кайгородцеву суд дал штраф в размере 270 тысяч рублей. Как сообщил нам общественник, пожелавший остаться анонимным, Андрея судили за летнюю акцию поддержки Сергея Фургала. Она прошла в начале июля в этом году.
В четверг, 9 декабря, к двум участницам акций против QR-кодов Юлии Костенич и Анне Стефановой пришли силовики, чтобы доставить повестку в полицию.
12 декабря в Новосибирске была запланирована еще одна акция против QR-кодов, но после массовых задержаний большинство потенциальных участников митинга на него просто не пришли. Но те единицы, кто всё же не побоялся выйти, пошли еще дальше и сами явились к отделению полиции.