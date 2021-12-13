В Новосибирске оштрафовали четырех активистов: они организовали акцию против QR-кодов

В Ленинском районном суде Новосибирска признали виновными в организации несанкционированного мероприятия трех человек: Елену Юн, Александра Абросова, Алексея Шмагирева. Также суд оштрафовал общественника Андрея Кайгородцева. Каждого из них оштрафовали на 20 тысяч рублей. Их обвинили в организации акций против QR-кодов.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского суда, активистов осудили за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

— Это организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей, — объяснили в суде.