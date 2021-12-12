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В Новосибирске задержали еще двух активистов из-за акций против QR-кодов. Двое других провели ночь в изоляторе

Вчера были задержаны три активиста

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По некоторым данным, Елену Тардасову-Юн доставили в изолятор

По некоторым данным, Елену Тардасову-Юн доставили в изолятор

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В Новосибирске 12 декабря, около полудня, задержали еще двух активистов. Как сообщил один из общественников, двух человек — Рашида Заманова и Елену Тардасову-Юн — доставили в Ленинский отдел полиции № 7.

— Мы сейчас направляемся в отдел полиции, чтобы передать задержанным необходимые вещи, — сообщил общественник.

В Новосибирске в конце ноября и начале декабря прошло уже две акции против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники разношерстного движения сравнили людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом. Сами акции проходят без задержаний. К активистам приходят после их завершения.

В четверг, 9 декабря, к двум участницам акций против QR-кодов пришли силовики, чтобы доставить повестку в полицию.

Вчера, 11 декабря, задержали троих активистов: Андрея Кайгородцева, Александра Абросова и Алексея Шмагирева. Андрей и Александр провели ночь в изоляторе. Как сообщил общественник, знакомый с ситуацией, их обвиняют в организации акции. ОВД-Инфо* сообщило, что Александру Абросову вменяют нарушение правил организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за митинга против внедрения QR-кодов, он прошел неделю назад возле Монумента Славы. Алексея Шмагирева отпустили.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области информация еще уточняется.

ОВД-Инфо* (признано Минюстом иностранным агентом. Мы обязаны так писать по закону).

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акциизадержанияQR-коды
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