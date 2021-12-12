В Новосибирске задержали еще двух активистов из-за акций против QR-кодов. Двое других провели ночь в изоляторе

В Новосибирске 12 декабря, около полудня, задержали еще двух активистов. Как сообщил один из общественников, двух человек — Рашида Заманова и Елену Тардасову-Юн — доставили в Ленинский отдел полиции № 7 .



— Мы сейчас направляемся в отдел полиции, чтобы передать задержанным необходимые вещи, — сообщил общественник.

В Новосибирске в конце ноября и начале декабря прошло уже две акции против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники разношерстного движения сравнили людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом. Сами акции проходят без задержаний. К активистам приходят после их завершения.

