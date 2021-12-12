В Новосибирске задержали еще двух активистов из-за акций против QR-кодов. Двое других провели ночь в изоляторе

В Новосибирске 12 декабря, около полудня, задержали еще двух активистов. Как сообщил один из общественников, двух человек — Рашида Заманова и Елену Тардасову-Юн — доставили в Ленинский отдел полиции
— Мы сейчас направляемся в отдел полиции, чтобы передать задержанным необходимые вещи, — сообщил общественник.
В Новосибирске в конце ноября и начале декабря прошло уже две акции против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники разношерстного движения сравнили людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом. Сами акции проходят без задержаний. К активистам приходят после их завершения.
В четверг, 9 декабря, к двум участницам акций против QR-кодов пришли силовики, чтобы доставить повестку в полицию.
Вчера, 11 декабря, задержали троих активистов: Андрея Кайгородцева, Александра Абросова и Алексея Шмагирева. Андрей и Александр провели ночь в изоляторе. Как сообщил общественник, знакомый с ситуацией, их обвиняют в организации акции. ОВД-Инфо* сообщило, что Александру Абросову вменяют нарушение правил организации публичного мероприятия (
В пресс-службе МВД по Новосибирской области информация еще уточняется.
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