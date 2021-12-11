В Новосибирске возле гайд-парка после протестной акции задержали общественника

Сегодня, 11 декабря, сотрудники полиции задержали общественника Андрея Кайгородцева возле театра «Глобус» — там, где проходила акции против повышения тарифов.



Как рассказал знакомый Андрея Кайгородцева и общественник Юрий (попросивший не называть свою фамилию), Кайгородцева доставили в отдел полиции «Центральный».



— Мы сейчас возле отдела полиции, куда увезли Андрея. По данной ситуации могу рассказать, что введен план «Крепость» (когда никого не запускают, не выпускают). Закрыты дверь и все жалюзи, — сообщил он.

