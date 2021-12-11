11 декабря суббота
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 73.61
eur 83.12
Тема дня17-летний умер от ковида
Все новости
Все новости

В Новосибирске возле гайд-парка после протестной акции задержали общественника

Сегодня также произошло задержание двух мужчин из-за акции против QR-кодов, которая была на прошлой неделе

471
14Обсудить

Поделиться

Андрей Кайгородцев в момент задержания находился недалеко от театра «Глобус», там, где сегодня проходила протестная акция

Андрей Кайгородцев в момент задержания находился недалеко от театра «Глобус», там, где сегодня проходила протестная акция

Поделиться

Сегодня, 11 декабря, сотрудники полиции задержали общественника Андрея Кайгородцева возле театра «Глобус» — там, где проходила акции против повышения тарифов.

Как рассказал знакомый Андрея Кайгородцева и общественник Юрий (попросивший не называть свою фамилию), Кайгородцева доставили в отдел полиции «Центральный».

— Мы сейчас возле отдела полиции, куда увезли Андрея. По данной ситуации могу рассказать, что введен план «Крепость» (когда никого не запускают, не выпускают). Закрыты дверь и все жалюзи, — сообщил он.

Причина, по которой общественника доставили в полицию, ему неизвестна. Он также прислал в редакцию НГС видео с задержанием Андрея Кайгородцева: в нем сотрудник полиции говорит Кайгородцеву о том, что ему направляли повестку, однако тот заявляет, что не получал ее.

— Сегодня также задержали Александра Абросова прямо на выходе из дома в Ленинском районе, — добавил Юрий.

Как сообщает ОВД-Инфо*, Абросову вменяют нарушение правил организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за митинга против внедрения QR-кодов — он прошел неделю назад возле Монумента Славы. Кроме Абросова, задержали еще одного участника акции против QR-кодов — местного активиста Алексея Шмакирева.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию.

ОВД-Инфо* (признано Минюстом иностранным агентом).

На этой неделе к двум участницам акции против QR-кодов в Новосибирске Юлии Костенич и Анне Стефановой пришли сотрудники полиции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

задержаниеобщественники
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться