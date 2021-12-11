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«Нет — тарифному грабежу»: в Новосибирске активисты собрались на акцию протеста в гайд-парке у «Глобуса»

Они выступили также против мусорной реформы и за наведение порядка в транспортной отрасли

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Несмотря на анонс в соцсетях, на акцию собралось не так много человек — около десяти

Несмотря на анонс в соцсетях, на акцию собралось не так много человек — около десяти

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В Новосибирске около театра «Глобус» собралось около десятка человек на протестную акцию, которую позиционировали как публичное собрание. Участники потребовали от властей отказаться от создания новых свалок и повышения тарифов, а также навести порядок в транспортной отрасли.

Мероприятие анонсировалось в соцсетях, там же указывалось, что оно не требует согласования в мэрии, поскольку проходит в гайд-парке.

На мероприятии присутствовали сотрудники полиции

На мероприятии присутствовали сотрудники полиции

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— Заявка на собрание 11 декабря была оформлена, как и полагается, за 5 рабочих дней. Поэтому ни о каком нарушении законодательства о митингах, и соответственно — об административной ответственности участников, речи быть не может, — говорится в группе встречи в соцсети «ВКонтакте».

Там же указывается, что заявителем собрания является Сергей Крупенько, секретарь Новосибирского обкома Российской коммунистической рабочей партии.

— Мы в седьмой раз будем проводить мероприятие на этой площадке, тем самым доказывая, что право на мирное безоружное собрание граждан в какой-то части пусть и сильно усеченной в нашем городе реализуется. О чем сегодня хочется заявить здесь с этой высокой трибуны? О том, что власти, судя по всему, воспользовались той ситуацией коронавирусной, которая ограничила наши действия в отстаивании своих прав, и приготовила нам очередные подарки предновогодние, которые связаны с повышением тарифов на коммунальные услуги и прочие поборы, — заявил он, открывая собрание.

Самый большой плаката был с лозунгом «Нет — тарифному беспределу»

Самый большой плаката был с лозунгом «Нет — тарифному беспределу»

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На мероприятии также присутствовали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил наш корреспондент с места события, акция прошла спокойно, никого из выступающих не задерживали.

В начале декабря правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления, согласно которому цены на услуги ЖКХ вырастут на 5,2%. Эта сумма — предельный индекс, установленный в России.

В Новосибирске повысят цены на проезд в автобусах, а также электротранспорте. Дата начала действия нового тарифа — 15 декабря. Цены на проезд в автобусе повышают на 1 рубль с 25 до 26 рублей. В троллейбусах и трамваях цена изменится с 24 до 25 рублей.

Вблизи Новосибирска может появиться новый полигон — между Плотниково и Жеребцово. Место уже определено, однако с планируемым решением не согласын местные жители и экологи, который бьют тревогу — на участке располагаются истоки трех рек и редкие растения.

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