«Нет — тарифному грабежу»: в Новосибирске активисты собрались на акцию протеста в гайд-парке у «Глобуса»

В Новосибирске около театра «Глобус» собралось около десятка человек на протестную акцию, которую позиционировали как публичное собрание. Участники потребовали от властей отказаться от создания новых свалок и повышения тарифов, а также навести порядок в транспортной отрасли.



Мероприятие анонсировалось в соцсетях, там же указывалось, что оно не требует согласования в мэрии, поскольку проходит в гайд-парке.