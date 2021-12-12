«Раньше был черный воронок, теперь белый»: как акция против QR-кодов переместилась к отделу полиции в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске должна была пройти очередная акция противников вакцинации и QR-кодов. Однако в назначенный час в Сквере Славы оказалось куда больше сотрудников полиции. После того как накануне были задержаны несколько активистов, большинство потенциальных участников митинга на него просто не пришли. Но те единицы, кто всё же не побоялся выйти, пошли еще дальше — и сами явились к отделению полиции. Обозреватель НГС понаблюдал за смелыми перемещениями борцов с санитарным режимом и узнал у них, чего они хотели от силовиков.
Первая протестная акция против QR-кодов и вакцинации прошла еще в конце ноября и была самой многочисленной — тогда в Сквере Славы собрались несколько сот человек. Судя по всему, силовики не ожидали такой активности (или просто не придали ей значения), поэтому за порядком следили всего несколько полицейских. На втором митинге народу было уже меньше. А сегодня, 12 декабря, на момент начала акции у Вечного огня вообще не оказалось почти никого, кроме нескольких блогеров и пары-тройки активистов. Зато по парку прогуливались несколько десятков полицейских, а на соседних улицах стояли как минимум два автозака и полицейский автобус.
У Вечного огня как раз проходила смена караула. Вся протестная активность на тот момент сводилась к взволнованному монологу женщины по имени Мария, которая в отсутствие публики вокруг вещала сразу в направленный на нее смартфон активиста, ведущего онлайн-репортаж с места события. Монолог длился уже какое-то время, автор присоединился к немногочисленным слушателям на словах про «окно Овертона».
— Уже идет к тому, что меньшинствам дадут право усыновления. И вот такие вот будут жить рядом со мной и насиловать ребенка? Люди очнитесь! Уже QR-коды будут в Заксобрании, я вас предупреждала, на моей страничке всё есть. Что вы сейчас не хотите бороться. Ваши дети уже впитали, они сели и их загрузил цифровой... как бы сказать, формат. Они ничего не знают, кроме Гугла.
Дальше оратор прошлась сразу по нескольким темам — от психологического состояния общества за последние 30 лет до человеческих качеств российских граждан в частности. Понять выступающую местами было непросто. Начав с председателя Госдумы Володина, она по ходу фразы переключалась на некую девушку, которая «сидит за свои 45 тысяч» и ничего не хочет менять в жизни. Возможно, это была военная хитрость, которая не позволит в случае чего предъявить Марии какие-то обвинения по следам ее выступлений.
Было видно, что никаких собраний сегодня здесь не намечается, однако в этот момент к нам подошла обеспокоенная женщина с несколькими спутниками и спросила, не блогеры ли мы. Узнав, что перед ней журналисты известного медиа, она с места в карьер спросила, не хотим ли мы рассказать слово правды о происходящем.
— Наших людей похитили по дороге. Просто взяли и увели в участок какие-то в гражданском. Мы сейчас собираемся у отделения полиции. Пойдемте с нами, — призвала девушка.
Из сквера до отделения дознания на улице Костычева — пять минут пешком. К нашему приходу там уже стояла группа из примерно десяти человек, к которой после постепенно присоединилось еще примерно столько же граждан, недовольных задержанием соратников. Одна из задержанных изнутри, из-за решеток (в отделе полиции они есть на всех окнах) подавала какие-то знаки и периодически что-то говорила или писала в смартфон.
— Это она из меня в позапрошлый раз бесов хотела изгнать, — меланхолично заметил узнавший ее фотограф НГС Александр Ощепков, который работал на всех трех мероприятиях.
Тем временем собравшиеся вдруг устремились куда-то в сторону, в направлении здания во дворах, где работает отдел полиции
Настроения были разными — кто-то было начал кричать полицейским «позор», но его одернули, призвав к более конструктивному диалогу. Полицейские, в свою очередь, подогнали к дверям микроавтобус таким образом, чтобы он наглухо забаррикадировал вход.
Собравшиеся вернулись к помещению на улице Костычева. На входе уже стояли двое полицейских в бронежилетах и шлемах со свисающими у бедра дубинками. Вели себя сотрудники, впрочем, мирно, если не сказать безучастно, слушая самые разные высказывания как в свой адрес, так и по поводу складывающейся в стране и мире ситуации в целом.
— Вы откройте ваши документы, ваше МВД зарегистрировано как частная компания, вы давно не служите народу, — просвещала сотрудников средних лет женщина.
— Ну они еще не совсем биороботы, нормальные ребята. Зачем только вы на себя всё это надели? Вы думаете, мы штурмовать отделение будем? — попыталась внести ноту позитива другая участница стояния у отделения полиции.
Количество полицейских тем временем увеличилось. Но никаких действий они не предпринимали. Даже попытки снимать их буквально в упор камерами и телефонами не вызывали у них никакой змеиной реакции. Участникам несостоявшейся акции приходилось довольствоваться общением друг с другом.
— Раньше был черный воронок, а теперь, выходит, белый, — прозвучало философское наблюдение из неплотной группы у крыльца.
— Да снимите вы эти маски. Их неграм на плантации надевали, чтобы обезличить их, — не оставляла попыток распропагандировать сотрудников полиции женщина, которая ранее уже открыла им страшную тайну о их месте работы.
— Да что же это происходит такое? Человек по улице шел, его взяли и затолкали в машину, — прозвучал возмущенный голос.
Стоящая рядом девушка, представившаяся Мариной, спросив, откуда мы, решила рассказать свою историю. Она не хочет делать прививку, потому что «она не проверена, и вообще она против опытов над людьми» — за это ее отстранили от работы.
— Я опасаюсь за свою жизнь. Сама переболела недавно, но к врачам не обращалась, потому что болела легко, и опасаюсь, что меня убьют протоколом лечения ВОЗ. Я знаю людей, которые ушли из жизни из-за такого лечения. Между прочим, «испанка» (эпидемия испанского гриппа в 1915–1918 годах. — Прим. ред.) — она тоже была из-за вакцинации. И через два года люди стали умирать!
Подошли еще люди, и разговор продолжился. Марина поведала о частицах металлов, содержащихся в вакцине, которые «превращают в форшмак сосуды, особенно если у человека хороший иммунитет и кровообращение».
В общем, протестная акция, проведению которой пытались помещать полицейские, по факту состоялась, но прошла в непривычной для ее участников форме стояния у отдела полиции. Из разговоров и личного общения было понятно, что происходящее — и задержание единомышленников, и в целом поведение полицейских — оказались для людей окном в какую-то новую реальность, о существовании которой они ранее не знали. Или попросту не интересовались. И теперь, когда не терпящая возражений государственная машина обратила внимание и на них тоже, люди оказались к этому решительно не готовы.
Требование проверять наличие QR-кодов о вакцинации больно ударило и по сфере, где сотрудники вынуждены были поставить прививку давно. Новосибирские рестораторы рассказали, сколько они потеряли выручки за последний месяц после введения QR-кодов.