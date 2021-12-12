«Раньше был черный воронок, теперь белый»: как акция против QR-кодов переместилась к отделу полиции в Новосибирске

— Уже идет к тому, что меньшинствам дадут право усыновления. И вот такие вот будут жить рядом со мной и насиловать ребенка? Люди очнитесь! Уже QR-коды будут в Заксобрании, я вас предупреждала, на моей страничке всё есть. Что вы сейчас не хотите бороться. Ваши дети уже впитали, они сели и их загрузил цифровой... как бы сказать, формат. Они ничего не знают, кроме Гугла.

Дальше оратор прошлась сразу по нескольким темам — от психологического состояния общества за последние 30 лет до человеческих качеств российских граждан в частности. Понять выступающую местами было непросто. Начав с председателя Госдумы Володина, она по ходу фразы переключалась на некую девушку, которая «сидит за свои 45 тысяч» и ничего не хочет менять в жизни. Возможно, это была военная хитрость, которая не позволит в случае чего предъявить Марии какие-то обвинения по следам ее выступлений.

Было видно, что никаких собраний сегодня здесь не намечается, однако в этот момент к нам подошла обеспокоенная женщина с несколькими спутниками и спросила, не блогеры ли мы. Узнав, что перед ней журналисты известного медиа, она с места в карьер спросила, не хотим ли мы рассказать слово правды о происходящем.

