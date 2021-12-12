Владельцы кафе и ресторанов потеряли от 30 до 70% выручки из-за системы QR-кодов

Новосибирские рестораторы рассказали, сколько они потеряли выручки за последний месяц после введения QR-кодов. У некоторых потери составили около 70%. В зависимости от вида заведения процент потери выручки разный.
В разговоре с НГС основатель ресторана Mishiko и траттории La Trenta Андрей Коротышев сообщил, что в первую неделю падение выручки составило около 75–80%.
— На данный момент оно стабилизировалось примерно на уровне 40–60% в зависимости от формата заведения. Особенно критично падение в будни, многим проще не работать. Сейчас подошли выплаты зарплаты и аренды, и у многих предприятий на это денег уже нет, — рассказал Андрей Коротышев.
Сергей Цуркан, руководитель ресторана и пивоварни «Гуси», сообщил, что у них в заведениях выручка упала на 50–70%.
— Изначально, неделю спустя после введения кодов, падение выручки в Новосибирске в среднем по рынку составило 60%. У наших заведений показатель был 50%, по бару — 70%. Но у нас небольшой бар, вообще у всех заведений этот показатель отличался. Дальше ситуация развивалась таким образом, что невнятно прописанные правила проверки кодов вызвали то, что люди почти перестали ходить, они боялись, что их попросту не пустят. Затем люди приспособились, начали ходить больше, произошло послабление падения выручки, — рассказал Сергей Цуркан.
В заведениях «Тесту Место» и Poke Top выручка упала на 40% в первые недели. Об этом рассказала совладелица Яна Фомина.
— Наши заведения в начале действия QR-кодов потеряли в выручке порядка 40%, сейчас падение держится на уровне около 30%. Думаю, показатель таким и останется, пока действует режим QR-кодов. Те, кто хотел, уже привились, — поделилась совладелица.
Даниил Прицкау, совладелец «Гриль и Бутыль» и New Mexico Grand Cafe, рассказал, что средний показатель по Новосибирску 30–70%.
— На второй неделе стало полегче, мы воспрянули духом, посчитали, что всё налаживается. Но на третьей неделе показатели упали еще ниже, чем в первую. Несколько человек не пришли — и для нас уже это заметно. Особенно тяжело так называемым событийным ресторанам, к которым относимся мы. К нам приходят компаниями, семьями, — сообщил Даниил.
СЮЖЕТ
В начале декабря новосибирские рестораторы встретились с высокопоставленными чиновниками из облправительства. Они пытались прийти к компромиссу. Встреча продлилась два часа. Также почитайте, что говорили рядовые сотрудники новосибирского общепита спустя неделю после введения QR-кодов.