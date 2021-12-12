Владельцы кафе и ресторанов потеряли от 30 до 70% выручки из-за системы QR-кодов

Новосибирские рестораторы рассказали, сколько они потеряли выручки за последний месяц после введения QR-кодов. У некоторых потери составили около 70%. В зависимости от вида заведения процент потери выручки разный.



В разговоре с НГС основатель ресторана Mishiko и траттории La Trenta Андрей Коротышев сообщил, что в первую неделю падение выручки составило около 75–80%.

— На данный момент оно стабилизировалось примерно на уровне 40–60% в зависимости от формата заведения. Особенно критично падение в будни, многим проще не работать. Сейчас подошли выплаты зарплаты и аренды, и у многих предприятий на это денег уже нет, — рассказал Андрей Коротышев.