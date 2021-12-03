«40 тысяч человек могут остаться без работы»: как новосибирские рестораторы убеждали чиновников отменить QR-коды

Рестораторы поначалу притихли, но затем снова кинулись в бой, предлагая альтернативные варианты (суть которых в целом сводилась к тому, что закрыть нужно какие-то другие сферы бизнеса).



— Да поймите вы, если сейчас будет рост заболеваний, то вообще вас всех закроют, — не выдержала Пудова.



Вакцину всем?

Поняв, что обсуждать снятие ограничений дальше бесполезно, рестораторы решили зайти с другой стороны.



— Судя по тому, что вакцинированных у нас пока только треть, понятно, что меры для увеличения вакцинации были приняты недостаточные. Но если всё серьезно, то почему только общепит? — заметил владелец сети баров «Шульц» Григорий Морозов.



А создатель и совладелец сети «Шашлыкофф» Андрей Добровольский решил развить тему в практической плоскости, призвав провести обязательную вакцинацию не только в сфере образования, медобслуживания и услуг, но охватить всех — включая бухгалтеров, менеджеров продаж и т. д.



Сергея Сёмку происходящее всё сильнее раздражало, это было трудно скрыть даже под маской, которую он не снимал всё время общения с рестораторами.



— А на каком основании мы будем это требовать? Сейчас многие вообще на удаленке работают. Обязательная вакцинация была введена только для сфер с высокой степенью контактов, — отбивался он.



Совладелец ресторанов «Бочкари» и «Сыроварня» Виталий Брегадзе решил немного урезонить увлекшихся коллег:



— У меня бизнес на Алтае тоже, и там ограничение до 23 часов отменили только вчера. Так что давайте признаем, что наше областное правительство и так к нам более или менее лояльно относится.



Его поддержал Бурковский, напомнивший еще раз, что «такое происходит во всем мире» и «от того, что мы сейчас набросимся все на чиновников, ничего хорошего не будет».



Итог — непонятный позитив

Поняв, очевидно, что ничего нового уже не услышит, Сергей Сёмка перечислил меры, которые, по его мнению, «можно обсуждать». Прежде всего, это отмена требования QR-кодов для заведений с количеством посадочных мест менее 50 или отмена ограничений на плотность рассадки (расстояние 1,5 метра между столами) в заведениях, которые QR-коды проверяют.

Вице-губернатор согласился, что область на год может согласиться снизить ставку налога при упрощенной системе, но заметил, что властям потребуются четкие расчеты, обосновывающие действенность этой меры.

По поводу прочих предложений (например, бесплатных алкогольных лицензий) Сёмка честно признался, что без компенсаций со стороны федерального бюджета область на эту меру не пойдет.

Встреча завершилась с некоторым ощущением непонятного позитива. Хотя после рестораторы признавались, что так и не поняли, удалось ли им чего-то добиться — чувство тревоги их явно не покинуло. Нельзя не заметить, впрочем, что в прошлом году, во время полного локаута многие представители общепита тоже пророчили массовое закрытие заведений, однако в реальности перестали работать в основном проекты, которые и без пандемии вызывали большие вопросы.

Вчера руководитель областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказал о том, какие ограничительные меры планируют городские власти (а какие — нет).