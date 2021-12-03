«40 тысяч человек могут остаться без работы»: как новосибирские рестораторы убеждали чиновников отменить QR-коды

Новосибирские рестораторы бьют тревогу, обещая скорое массовое закрытие заведений. Их письменные обращения к властям и медийная активность привели к первому практическому результату — высокопоставленные чиновники из облправительства согласились встретиться с владельцами новосибирского общепита и больше двух часов общались с ними, пытаясь выработать список возможных послаблений и мер поддержки. На встрече присутствовал обозреватель НГС Стас Соколов.
«Они там все друг другу скидывают эти коды»
Встреча была организована на территории предпринимателей — в центре «Мой бизнес», что расположен в основании жилого комплекса «Флотилия». Часть рестораторов, пришедших на разговор с властями, собралась в расположенном здесь же заведении Oyster (устрица). Несмотря на вечернее время, ресторан был совершенно пуст — собравшиеся владельцы бизнеса и управленцы тоже ничего не заказывали, поскольку были увлечены составлением требований к чиновникам.
Обсуждение перемежалось обменом впечатлениями последних недель. Разговор зашел о мировой практике (требование свидетельства о вакцинации сейчас вводится повсеместно). Ресторатор Владимир Бурковский развеял миф о повсеместной вакцинации в Западной Европе. В качестве подтверждения он привел удивительный лайфхак от французских коллег, которые сами делятся с постоянными клиентами QR-кодами, чтобы те могли спокойно продолжать посещать любимые заведения.
— И вообще, они там все друг другу скидывают эти коды. У них реальный уровень вакцинации еще меньше нашего, — заключил Бурковский.
«Январь и февраль — это будет расплата»
На этой оптимистической ноте рестораторы отправились в зал, где должна была проходить встреча. Там уже собрались другие предприниматели, всего во встрече принимали участие человек 40, представлявших в общей сложности не меньше 200 предприятий общепита Новосибирска разного формата и размеров — от одиночных кофеен до сетей федерального уровня.
Областное правительство представляли сразу заместитель губернатора Сергей Сёмка и глава областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. От лица Роспотребнадзора говорила заместитель руководителя областного подразделения Лада Самойлова.
Слово взял Владимир Бурковский:
— Сейчас предприятия уже ушли в большой минус, какие-то еще держатся на плаву. В декабре еще будут какие-то мероприятия, но потом придут январь и февраль — это будет расплата (Бурковский имеет в виду обычное падение выручки в эти месяцы после ее роста в декабре. — Прим. ред.).
Ресторатор поднял написанную от руки бумажку и зачитал предложения по облегчению судьбы общепита. Главным пожеланием было отменить требование наличия QR-кодов для заведений меньше какого-то количества посадочных мест. Ресторатор также попросил выделить помощь на покупку средств индивидуальной защиты (масок, перчаток
Выступавшие следом рестораторы отчасти повторяли уже озвученные пожелания, отчасти просто пытались донести до чиновников свою озабоченность складывающейся ситуацией. Представлявший содружество рестораторов Friends Orchestra Максим Журкович заявил, что с введением QR-кодов в заведениях стало на 60–70% меньше посетителей, что «несовместимо с выживаемостью».
— У нас уже стоит вопрос, чем мы будем платить зарплату за ноябрь. Новый год и дальше — это уже фантастика. В индустрии работает 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч — в смежных. Они к концу года могут остаться без работы, — считает Журкович.
Как отметили другие выступающие, принципиальное отличие нынешней ситуации от того, с чем столкнулась отрасль весной прошлого года, в том, что тогда ресторанам было запрещено работать иначе чем навынос. Что давало возможность договориться с арендодателями о скидках. Сейчас это сделать не получается — владельцы помещений готовы к закрытиям ресторанов, потому что уверены, что их место займут магазины.
Наиболее эмоционально выступила руководитель сети «Коляда» Ольга Мелихова:
— Я 25 лет в этом бизнесе, но я уже не выдерживаю. Такого не видела за всё время моей работы. У меня повара, которые работали с основания, все ушли, а молодежь к нам не идет, потому что люди не чувствуют стабильности, — возмутилась она.
В какой-то момент поняв, видимо, что список доводов был исчерпан предыдущими ораторами, рестораторы решили расширить спектр обсуждаемых тем.
— В ресторанах бывает всего 5% населения. Какую роль мы играем в распространении инфекции? Если ситуация тяжелая, то почему не закрывают непродуктовую торговлю, торговые центры? — заметил совладелец кафе «Кардамон» Игорь Бабкин.
«Вы хотите как в Москве?»
Градус возмущения нарастал, от конкретных предложений (реализуемых или нет) собравшиеся постепенно переходили к обвинениям. Чтобы изложить свою точку зрения, Сергею Сёмке пришлось повышать голос — просто затем, чтобы перекричать гул голосов. Особенно вице-губернатора задело то, что рестораторы начали ставить чиновникам в пример политику московских властей (там отменены QR-коды).
— Вы хотите как в Москве? А вы знаете, что в Москве меры еще жестче были? Там в гостиницу без QR-кода не заселяли. В Москве QR-коды отменили, потому что там число зараженных стабильно падает, а у нас оно за последний месяц выросло. Куаркодирование принято затем, чтобы люди вакцинировались, потому что ситуация напряженная, — перешел в наступления Сёмка, раскрыв по ходу дела основной мотив введенных ограничений.
Поднялся еще больший шум. Рестораторы были явно не в восторге от того, что их используют в качестве инструмента воздействия на не желающих вакцинироваться сограждан.
Ситуацию попробовал разрядить Владимир Бурковский, рассказавший историю родственника своей сотрудницы, которого увезли по скорой, но не брали ни в одну больницу, потому что у него не было QR-кода.
— Так в течение нескольких дней привились все его родственники и знакомые! — заключил ресторатор.
Слово взяла главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова:
— Пока ничего хорошего сказать не могу. Много тяжелых пациентов и очень высокая летальность. И сейчас это молодые люди от 18 до 50 лет — их большинство. Смертность выросла по сравнению с прошлым годом втрое. Если мы снимаем ограничения, заполняются больницы. А они и так задыхаются. Причем мы работаем так уже полтора года.
Рестораторы поначалу притихли, но затем снова кинулись в бой, предлагая альтернативные варианты (суть которых в целом сводилась к тому, что закрыть нужно какие-то другие сферы бизнеса).
— Да поймите вы, если сейчас будет рост заболеваний, то вообще вас всех закроют, — не выдержала Пудова.
Вакцину всем?
Поняв, что обсуждать снятие ограничений дальше бесполезно, рестораторы решили зайти с другой стороны.
— Судя по тому, что вакцинированных у нас пока только треть, понятно, что меры для увеличения вакцинации были приняты недостаточные. Но если всё серьезно, то почему только общепит? — заметил владелец сети баров «Шульц» Григорий Морозов.
А создатель и совладелец сети «Шашлыкофф» Андрей Добровольский решил развить тему в практической плоскости, призвав провести обязательную вакцинацию не только в сфере образования, медобслуживания и услуг, но охватить всех — включая бухгалтеров, менеджеров продаж
Сергея Сёмку происходящее всё сильнее раздражало, это было трудно скрыть даже под маской, которую он не снимал всё время общения с рестораторами.
— А на каком основании мы будем это требовать? Сейчас многие вообще на удаленке работают. Обязательная вакцинация была введена только для сфер с высокой степенью контактов, — отбивался он.
Совладелец ресторанов «Бочкари» и «Сыроварня» Виталий Брегадзе решил немного урезонить увлекшихся коллег:
— У меня бизнес на Алтае тоже, и там ограничение до 23 часов отменили только вчера. Так что давайте признаем, что наше областное правительство и так к нам более или менее лояльно относится.
Его поддержал Бурковский, напомнивший еще раз, что «такое происходит во всем мире» и «от того, что мы сейчас набросимся все на чиновников, ничего хорошего не будет».
Итог — непонятный позитив
Поняв, очевидно, что ничего нового уже не услышит, Сергей Сёмка перечислил меры, которые, по его мнению, «можно обсуждать». Прежде всего, это отмена требования QR-кодов для заведений с количеством посадочных мест менее 50 или отмена ограничений на плотность рассадки (расстояние 1,5 метра между столами) в заведениях, которые QR-коды проверяют.
Вице-губернатор согласился, что область на год может согласиться снизить ставку налога при упрощенной системе, но заметил, что властям потребуются четкие расчеты, обосновывающие действенность этой меры.
По поводу прочих предложений (например, бесплатных алкогольных лицензий) Сёмка честно признался, что без компенсаций со стороны федерального бюджета область на эту меру не пойдет.
Встреча завершилась с некоторым ощущением непонятного позитива. Хотя после рестораторы признавались, что так и не поняли, удалось ли им чего-то добиться — чувство тревоги их явно не покинуло. Нельзя не заметить, впрочем, что в прошлом году, во время полного локаута многие представители общепита тоже пророчили массовое закрытие заведений, однако в реальности перестали работать в основном проекты, которые и без пандемии вызывали большие вопросы.
Вчера руководитель областного Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказал о том, какие ограничительные меры планируют городские власти (а какие — нет).