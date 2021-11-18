«Выручка упала на 50–70%»: рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов. Публикуем текст их обращения

В Новосибирске рестораторы собирают подписи за отмену
Новосибирские рестораторы подписывают коллективное обращение к новосибирскому губернатору Андрею Травникову с просьбой отменить систему QR-кодов в общепите.
Коллективное обращение составлено от лица всех представителей отрасли, а не только членов какого-то профессионального объединения. Как пояснил один из инициаторов обращения, ресторатор Даниил Прицкау, текст — плод коллективных усилий. На тот момент, когда документ держал в руках корреспондент НГС, под обращением было уже более 40 подписей. Приводим текст с сокращениями:
«Пять дней после введения системы QR-кодов в наших заведениях продемонстрировали катастрофическое снижение посещаемости заведений и падение торговой выручки на
Большинство предприятий общественного питания не имеют финансовых резервов, а часть из них до сих пор не оправилась от последствий 2020 года. Общее падение выручки общепита в 2020 году по отношению к 2019 году составило 30%.
При сохранении системы QR-кодов в ее нынешнем дискриминационном виде по отношению к отрасли общепита, в ближайший месяц ожидается начало волны закрытия предприятий общепита всех категорий. Уволенными окажутся сотни, а затем и тысячи сотрудников нашей сферы. Сейчас в отрасли трудятся порядка
Из опыта локдауна 2020 года мы ожидаем отток высококвалифицированных специалистов из нашей отрасли в другие сферы экономики — люди устали от неопределенности и резкого падения собственных доходов.
В ситуации катастрофического кадрового голода последующее восстановление общепита будет затруднительным. Новосибирск рискует предстать в неприглядном виде перед гостями международных спортивных соревнований
Просим вас отменить ограничения по предоставлению услуг общественного питания, перечисленные в Постановлении
Подписи под документом рестораторы планируют собирать еще и завтра.
СЮЖЕТ
Кроме снижения посещаемости рестораторы столкнулись с волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем, нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Вряд ли недовольные новыми ограничениями готовы взять оплату этих штрафов на себя.