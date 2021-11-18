«Выручка упала на 50–70%»: рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов. Публикуем текст их обращения

«Пять дней после введения системы QR-кодов в наших заведениях продемонстрировали катастрофическое снижение посещаемости заведений и падение торговой выручки на 50–70% . Предварительные переговоры с арендодателями о возможности предоставления скидки на период действия ограничений ни в одном случае не дали положительного результата.



Большинство предприятий общественного питания не имеют финансовых резервов, а часть из них до сих пор не оправилась от последствий 2020 года. Общее падение выручки общепита в 2020 году по отношению к 2019 году составило 30%.



При сохранении системы QR-кодов в ее нынешнем дискриминационном виде по отношению к отрасли общепита, в ближайший месяц ожидается начало волны закрытия предприятий общепита всех категорий. Уволенными окажутся сотни, а затем и тысячи сотрудников нашей сферы. Сейчас в отрасли трудятся порядка 40 000 человек.



Из опыта локдауна 2020 года мы ожидаем отток высококвалифицированных специалистов из нашей отрасли в другие сферы экономики — люди устали от неопределенности и резкого падения собственных доходов.

