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«Выручка упала на 50–70%»: рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов. Публикуем текст их обращения

Письмо к губернатору Новосибирской области подписали уже десятки заведений

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Под обращением уже десятки подписей

Под обращением уже десятки подписей

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В Новосибирске рестораторы собирают подписи за отмену QR-кодов в общепите

Новосибирские рестораторы подписывают коллективное обращение к новосибирскому губернатору Андрею Травникову с просьбой отменить систему QR-кодов в общепите.

Коллективное обращение составлено от лица всех представителей отрасли, а не только членов какого-то профессионального объединения. Как пояснил один из инициаторов обращения, ресторатор Даниил Прицкау, текст — плод коллективных усилий. На тот момент, когда документ держал в руках корреспондент НГС, под обращением было уже более 40 подписей. Приводим текст с сокращениями:

«Пять дней после введения системы QR-кодов в наших заведениях продемонстрировали катастрофическое снижение посещаемости заведений и падение торговой выручки на 50–70%. Предварительные переговоры с арендодателями о возможности предоставления скидки на период действия ограничений ни в одном случае не дали положительного результата.

Большинство предприятий общественного питания не имеют финансовых резервов, а часть из них до сих пор не оправилась от последствий 2020 года. Общее падение выручки общепита в 2020 году по отношению к 2019 году составило 30%.

При сохранении системы QR-кодов в ее нынешнем дискриминационном виде по отношению к отрасли общепита, в ближайший месяц ожидается начало волны закрытия предприятий общепита всех категорий. Уволенными окажутся сотни, а затем и тысячи сотрудников нашей сферы. Сейчас в отрасли трудятся порядка 40 000 человек.

Из опыта локдауна 2020 года мы ожидаем отток высококвалифицированных специалистов из нашей отрасли в другие сферы экономики — люди устали от неопределенности и резкого падения собственных доходов.

В ситуации катастрофического кадрового голода последующее восстановление общепита будет затруднительным. Новосибирск рискует предстать в неприглядном виде перед гостями международных спортивных соревнований 2022–2023 годов.

Просим вас отменить ограничения по предоставлению услуг общественного питания, перечисленные в Постановлении № 450 губернатора Новосибирской области для предприятий общепита с количеством посадочных мест до 100 человек».

Подписи под документом рестораторы планируют собирать еще и завтра.

СЮЖЕТ

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Кроме снижения посещаемости рестораторы столкнулись с волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем, нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Вряд ли недовольные новыми ограничениями готовы взять оплату этих штрафов на себя.

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