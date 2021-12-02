Рестораторы Новосибирска пригрозили уличными протестами из-за разорения сферы общепита

Со дня коллективного обращения рестораторов Новосибирска к губернатору с просьбой смягчить ограничительные меры и отменить обязательные QR-коды для посетителей из-за падения выручки на 50–70% прошло две недели, однако ответа по существу представители общепита не получили. Заявление об отсутствии диалога с властями опубликовано в соцсетях Андрея Коротышева, который управляет заведениями Trattoria La Trenta и Mishiko.



— Ответа мы так и не получили. Можно сколько угодно ссылаться на то, что по закону отведенное время еще не вышло, но это и отражает суть отношения власти ко всему бизнесу, отдельным гражданам.