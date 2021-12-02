Рестораторы Новосибирска пригрозили уличными протестами из-за разорения сферы общепита

Со дня коллективного обращения рестораторов Новосибирска к губернатору с просьбой смягчить ограничительные меры и отменить обязательные QR-коды для посетителей из-за падения выручки на 50–70% прошло две недели, однако ответа по существу представители общепита не получили. Заявление об отсутствии диалога с властями опубликовано в соцсетях Андрея Коротышева, который управляет заведениями Trattoria La Trenta и Mishiko.
— Ответа мы так и не получили. Можно сколько угодно ссылаться на то, что по закону отведенное время еще не вышло, но это и отражает суть отношения власти ко всему бизнесу, отдельным гражданам.
— Ситуация в нашей отрасли сейчас дошла до критического состояния, в течение последующих недель предстоят выплаты заработной платы, аренды, оплата поставщикам, и у многих из нас денег на это уже нет, — написал Коротышев.
По его словам, вскоре начнется сокращение персонала, который в свою очередь не сможет платить уже свои кредиты, ипотеки, лишится возможности содержать себя и свои семьи.
— Люди готовы начать выходить на улицу от безысходности и, не понимая происходящего, однако никакого экстренного диалога власть вести не хочет. Не хочет собрать людей и послушать, что на самом деле происходит, не хочет обсудить меры поддержки, не хочет изменить систему применения QR-кодов.
— Мы лишь слышим, что в кулуарах ведется бурное обсуждение. Вы с кем там обсуждаете, сами с собой? — задается вопросом Коротышев, заявляя о реальном риске разрушения отрасли общепита целиком.
Возможно, из-за такой активной позиции в последнее время рестораны Коротышева подвергаются пристальным и неоднозначным проверкам Роспотребнадзора. В обед 26 ноября контролеры коронавирусных ограничений пришли в La Trenta с линейками и начали замерять расстояние между столами. За несоответствие социальной дистанции между столами на 15–17 см на Trattoria составили административный протокол по
— В течение дня клиенты, бывает, сами немного сдвигают столики для удобства на несколько сантиметров — приходят надзорные органы с проверкой и выписывают протокол. Это же полный идиотизм! Также мне непонятно вот что: если мы ввели обязательные QR-коды для посещения общепита, значит допущенные гости — здоровые. Зачем в таком случае соблюдать эти 1,5 метра социальной дистанции? А вообще сейчас весь общепит находится на грани выживания, выручка у всех упала на 50% и больше. Противоречивые коронавирусные ограничения и такие неоднозначные проверки попросту добивают нас, — тогда прокомментировал ситуацию НГС Коротышев.
Падение выручки для владельцев общепита — не единственная проблема. Требование QR-кодов для посещения кафе и ресторанов находит понимание далеко не у всех сибиряков. Многие из них считают это дискриминацией, сегрегацией, а некоторые сравнивают это с фашизмом. Свою злость люди срывают не на тех, кто эти ограничения ввел, а на тех, кто им следует из-за требований Роспотребнадзора под угрозой штрафов от 30 до 300 тысяч рублей.
Накануне губернатор НСО Андрей Травников, отвечая на вопросы сибиряков в прямом эфире, дал понять, что послабления ковидных ограничений ожидаются не раньше января 2022, к тому времени ожидается появления коллективного иммунитета ввиду вакцинации около 80% населения.
— Лучше QR-коды, чем локдаун, — сказал Травников, добавив, что QR-коды он поддерживает личным примером, и не желает, чтобы его близкие рисковали из-за антипрививочников.