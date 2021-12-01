«Почему из-за антипрививочников должны рисковать мои родные»: губернатор объяснил свое отношение к QR-кодам

Сегодня, 1 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире в группе правительства во «ВКонтакте» заявил, что поддерживает внедрение QR-кодов и своим личным примером. А Роспотребнадзор уточнил, что снятие ограничительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
— В нашем регионе этот проект достаточно бурно обсуждался на площадке Заксобрания. Лично я свою позицию уже не просто высказывал, а продемонстрировал своими решениями. Решениями правительства НСО на территории нашего региона предъявление QR-кодов при посещении некоторых объектов обязательно уже почти месяц. Я за такую меру. Это лучше, чем закрывать на карантин или локдаун целые отрасли или отдельные предприятия. Что касается экономических последствий, понятно, кого-то беспокоит, что снизится поток посетителей. Но еще раз повторяю — лучше побудить посетителей пройти вакцинацию и предъявить код, чем полностью закрыть целую отрасль, — ответил губернатор.
Также он высказал и свою личную позицию насчет обязательной вакцинации.
— Скажу на своем примере свое личное отношение. Я хочу, чтобы мои родные, моя супруга, мои дети, посещая тот же театр или кинотеатр либо спортивный объект в качестве болельщиков, были уверены, что там безопасно. Те люди, которые рядом сидят, не являются носителями коронавируса, они привиты или переболели, имеют иммунитет и, соответственно, можно спокойно наслаждаться зрелищем и болеть, не опасаясь за свое здоровье. Я считаю, что это справедливое требование и желание. Почему из-за каких-то принципиальных противников вакцинации мои родные должны подвергаться риску при посещении таких общественных объектов? Поэтому я за внедрение QR-кодов, — объяснил он.
В комментариях к прямому эфиру с губернатором Роспотребнадзор Новосибирской области ответил на вопрос — когда в Новосибирской области отменят QR-коды:
— Снятие ограничительных мер будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка, и от темпов вакцинации.
Госдума изначально планировала ввести требования QR-кодов сразу по всей стране, но позже отдала этот вопрос на откуп регионам. Травников поддержал законопроект.
30 октября новосибирские власти ввели новые жесткие антиковидные меры. Сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР.
Обязательная вакцинация и требования QR-кода в ресторанах и кафе действуют в Новосибирске с 12 ноября. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Некоторые рассерженные горожане считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. При этом после введения кодов количество желающих привиться выросло в разы.