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«Почему из-за антипрививочников должны рисковать мои родные»: губернатор объяснил свое отношение к QR-кодам

Он заявил, что показывает их необходимость личным примером

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QR-коды могут внедрить и на транспорте, и в ТЦ

QR-коды могут внедрить и на транспорте, и в ТЦ

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Сегодня, 1 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире в группе правительства во «ВКонтакте» заявил, что поддерживает внедрение QR-кодов и своим личным примером. А Роспотребнадзор уточнил, что снятие ограничительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

— В нашем регионе этот проект достаточно бурно обсуждался на площадке Заксобрания. Лично я свою позицию уже не просто высказывал, а продемонстрировал своими решениями. Решениями правительства НСО на территории нашего региона предъявление QR-кодов при посещении некоторых объектов обязательно уже почти месяц. Я за такую меру. Это лучше, чем закрывать на карантин или локдаун целые отрасли или отдельные предприятия. Что касается экономических последствий, понятно, кого-то беспокоит, что снизится поток посетителей. Но еще раз повторяю — лучше побудить посетителей пройти вакцинацию и предъявить код, чем полностью закрыть целую отрасль, — ответил губернатор.

Также он высказал и свою личную позицию насчет обязательной вакцинации.

— Скажу на своем примере свое личное отношение. Я хочу, чтобы мои родные, моя супруга, мои дети, посещая тот же театр или кинотеатр либо спортивный объект в качестве болельщиков, были уверены, что там безопасно. Те люди, которые рядом сидят, не являются носителями коронавируса, они привиты или переболели, имеют иммунитет и, соответственно, можно спокойно наслаждаться зрелищем и болеть, не опасаясь за свое здоровье. Я считаю, что это справедливое требование и желание. Почему из-за каких-то принципиальных противников вакцинации мои родные должны подвергаться риску при посещении таких общественных объектов? Поэтому я за внедрение QR-кодов, — объяснил он.

В комментариях к прямому эфиру с губернатором Роспотребнадзор Новосибирской области ответил на вопрос — когда в Новосибирской области отменят QR-коды:

— Снятие ограничительных мер будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка, и от темпов вакцинации.

Госдума изначально планировала ввести требования QR-кодов сразу по всей стране, но позже отдала этот вопрос на откуп регионам. Травников поддержал законопроект.

30 октября новосибирские власти ввели новые жесткие антиковидные меры. Сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР.

СЮЖЕТ

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Обязательная вакцинация и требования QR-кода в ресторанах и кафе действуют в Новосибирске с 12 ноября. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Некоторые рассерженные горожане считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. При этом после введения кодов количество желающих привиться выросло в разы.

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QR-кодкоронавирус в Новосибирске
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