«Почему из-за антипрививочников должны рисковать мои родные»: губернатор объяснил свое отношение к QR-кодам

Сегодня, 1 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире в группе правительства во «ВКонтакте» заявил, что поддерживает внедрение QR-кодов и своим личным примером. А Роспотребнадзор уточнил, что снятие ограничительных мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

— В нашем регионе этот проект достаточно бурно обсуждался на площадке Заксобрания. Лично я свою позицию уже не просто высказывал, а продемонстрировал своими решениями. Решениями правительства НСО на территории нашего региона предъявление QR-кодов при посещении некоторых объектов обязательно уже почти месяц. Я за такую меру. Это лучше, чем закрывать на карантин или локдаун целые отрасли или отдельные предприятия. Что касается экономических последствий, понятно, кого-то беспокоит, что снизится поток посетителей. Но еще раз повторяю — лучше побудить посетителей пройти вакцинацию и предъявить код, чем полностью закрыть целую отрасль, — ответил губернатор.