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В обед в тратторию La Trenta нагрянули полиция и Роспотребнадзор — они начали мерить расстояние между столами

Представители надзорного ведомства составили административный протокол

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С 12 ноября QR-коды обязательны для посетителей и сотрудников общепита

С 12 ноября QR-коды обязательны для посетителей и сотрудников общепита

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Сегодня днем, 26 ноября, в тратторию La Trenta на Ленина, 9 пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они проверили расстояние между столами и составили административный протокол.

Свидетелем проверки стала корреспондент НГС. По ее словам, ранее в траттории люди сидели довольно кучно. После введения антиковидных ограничений столики раздвинули, количество мест уменьшилось вдвое.

— Сотрудники Роспотребнадзора понюхали антисептик, повертели его в руках, потом их внимание привлекло расстояние между столиками. Они начали замерять расстояние рулеткой, между парой столиков оно оказалось 131–132 сантиметра (вместо 150 сантиметров). Начали составлять протокол об административном правонарушении по ч. 2 п. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Вместе с ними были полицейские, они объясняли, как правильно составить протокол, — передает наш корреспондент Ксения Лысенко.

Ограничительные меры и проверки осложняют работу сотрудникам и владельцам общепита

Ограничительные меры и проверки осложняют работу сотрудникам и владельцам общепита

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Совладелец La Trenta Андрей Коротышев заявил НГС, что его сотрудники в начале каждого рабочего дня проверяют расстояние между посадочными местами гостей.

— В течение дня клиенты, бывает, сами немного сдвигают столики для удобства на несколько сантиметров, приходят надзорные органы с проверкой и выписывают протокол. Это же полный идиотизм! Также мне не понятно вот что: если мы ввели обязательные QR-коды для посещения общепита, значит допущенные гости здоровые. Зачем в таком случае соблюдать эти 1,5 метра социальной дистанции? А вообще сейчас весь общепит находится на грани выживания, выручка у всех упала на 50% и больше. Противоречивые коронавирусные ограничения и такие неоднозначные проверки попросту добивают нас, — сказал НГС Коротышев.

Полиция помогала Роспотребнадзору оформить протокол

Полиция помогала Роспотребнадзору оформить протокол

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С 12 ноября QR-коды начали спрашивать не только в кинотеатрах и спортзалах Новосибирской области, но и в заведениях общепита. Сразу после этого рестораторы заявили о падении посещаемости на 70–80% — многие заведения стоят пустыми даже во время бизнес-ланча. Предприниматели вынуждены спасать бизнес и придумывать, как обходить новое ограничение.

Спустя неделю рестораторы подписали коллективное обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой отменить систему QR-кодов в общепите. По ссылке вы можете ознакомиться с их аргументами.

СЮЖЕТ

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Кроме снижения посещаемости рестораторы столкнулись с волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Например, директор Primo Grill записал видеоролик с итогами работы системы QR-кодов. Его обвинили в фашизме.

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