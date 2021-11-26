В обед в тратторию La Trenta нагрянули полиция и Роспотребнадзор — они начали мерить расстояние между столами

Сегодня днем, 26 ноября, в тратторию La Trenta на Ленина, 9 пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они проверили расстояние между столами и составили административный протокол.

Свидетелем проверки стала корреспондент НГС. По ее словам, ранее в траттории люди сидели довольно кучно. После введения антиковидных ограничений столики раздвинули, количество мест уменьшилось вдвое.