В обед в тратторию La Trenta нагрянули полиция и Роспотребнадзор — они начали мерить расстояние между столами

Сегодня днем, 26 ноября, в тратторию La Trenta на Ленина, 9 пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Они проверили расстояние между столами и составили административный протокол.
Свидетелем проверки стала корреспондент НГС. По ее словам, ранее в траттории люди сидели довольно кучно. После введения антиковидных ограничений столики раздвинули, количество мест уменьшилось вдвое.
— Сотрудники Роспотребнадзора понюхали антисептик, повертели его в руках, потом их внимание привлекло расстояние между столиками. Они начали замерять расстояние рулеткой, между парой столиков оно оказалось 131–132 сантиметра (вместо 150 сантиметров). Начали составлять протокол об административном правонарушении по
Совладелец La Trenta Андрей Коротышев заявил НГС, что его сотрудники в начале каждого рабочего дня проверяют расстояние между посадочными местами гостей.
— В течение дня клиенты, бывает, сами немного сдвигают столики для удобства на несколько сантиметров, приходят надзорные органы с проверкой и выписывают протокол. Это же полный идиотизм! Также мне не понятно вот что: если мы ввели обязательные QR-коды для посещения общепита, значит допущенные гости здоровые. Зачем в таком случае соблюдать эти 1,5 метра социальной дистанции? А вообще сейчас весь общепит находится на грани выживания, выручка у всех упала на 50% и больше. Противоречивые коронавирусные ограничения и такие неоднозначные проверки попросту добивают нас, — сказал НГС Коротышев.
С 12 ноября QR-коды начали спрашивать не только в кинотеатрах и спортзалах Новосибирской области, но и в заведениях общепита. Сразу после этого рестораторы заявили о падении посещаемости на 70–80% — многие заведения стоят пустыми даже во время бизнес-ланча. Предприниматели вынуждены спасать бизнес и придумывать, как обходить новое ограничение.
Спустя неделю рестораторы подписали коллективное обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой отменить систему QR-кодов в общепите. По ссылке вы можете ознакомиться с их аргументами.
СЮЖЕТ
Кроме снижения посещаемости рестораторы столкнулись с волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Например, директор Primo Grill записал видеоролик с итогами работы системы QR-кодов. Его обвинили в фашизме.