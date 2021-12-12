«Самое страшное впереди»: как рестораторы Новосибирска прожили месяц с QR-кодами

«Многие задумываются, чтобы сменить сферу деятельности»

Управляющий рестораном Дмитрий одним из самых тяжелых для отрасли последствий назвал кадровые потери:



— Введение QR-кодов снизило посещаемость на 50%. За месяц с момента введения QR-кодов прирост в трафике гостей увеличился на 5–7%, не больше. Мы по-прежнему испытываем большие трудности из-за ограничений. Также это сильно влияет на моральный дух среди персонала, многие задумываются о том, чтобы сменить сферу деятельности. Мы долго оправлялись после первой волны, когда мы были закрыты, когда большая часть персонала перешла в другие сферы, мы долго не могли набрать и обучить грамотных людей, профессионалов. И сейчас эта ситуация опять повторяется. На корпоративы заказов будет меньше по-любому. Меньше людей будет бронировать даты.



«Декабрьских корпоративов очень мало»

Утечки профессионалов из отрасли также опасается сомелье Алексей:



— Я часто бываю в других заведениях по работе. Большинство жалуются, что еще не вышли на прежний оборот. Но есть единичные заведения, куда гости ходят, как раньше, несмотря на ограничения. Причем там коды действительно проверяют и разворачивают часть гостей. Это всё, конечно, с их слов, статистики и цифр по выручкам у меня нет. Если подвести итог: посещаемость однозначно снизилась во всем общепите. Особенно было заметно в заведениях, где и до этого дела шли не очень.

По наблюдениям сомелье, первые две недели было совсем тяжело. Сейчас прирост гостей идет постепенно.

— Не думаю, что это всё связано с тем, что люди пошли массово прививаться. Скорее, это такая реакция: мол, есть ограничения, даже если привит, посижу дома. В декабре вообще выручки хорошие обычно. Люди как-то охотней расстаются с деньгами перед Новым годом. Декабрьские корпоративы тоже под вопросом, их очень мало, а для некоторых заведений это немалая часть дохода и плана. Люди боятся составлять предзаказ на банкет, вносить предоплату, ведь если будут введены какие-то новые ограничения, они могут потерять деньги. Ровно такая же ситуация была и в прошлом году. Там, кстати, есть еще одна проблема. Существует большой риск, что в отрасли после всего этого будет остро чувствоваться нехватка персонала. Мы еще после прошлого года заметили, что все столкнулись с этим. Думаю, будет еще хуже. Общепит и так славится постоянной текучкой кадров, особенно линейного персонала (официанты, бармены, повара). Многие знакомые после финансовых трудностей, связанных с кризисом в отрасли, кардинально меняют профессию.



«Дело в общей апатии»

Бренд-бар-менеджер и управляющий группы заведений (Vorobey Bar, Hit&Meat, Bar Brothers) Евгения Петрушева считает, что истинной причиной снижения посещаемости кафе и ресторанов стали общие упаднические настроения в обществе.

— Мне кажется, дело не только в QR-кодах . Пандемия идет уже два года, и с каждой ее новой волной появляются новые страхи, новые ограничения. Я уверена, что посещаемость падает не конкретно из-за QR-кодов на входе, а из-за общей апатии и депрессии в обществе. Всё меньше людей выходит из дома, ведь страшно, да уже и не хочется, всё больше людей привыкает к жизни в четырех стенах и закрытым границам, отсутствию развлечений, кроме «ящика» с фильмами. В сухом остатке посещаемость заведений упала.

«В первую неделю была паника»

Валентина Тимонова, учредитель сети кафе «Коляда», отмечает, что за месяц действия цифровых пропусков посетители смирились и привыкли к новым правилам:

— По настрою, конечно, в первую неделю действия QR-кодов была паника. В заведениях совсем не было гостей. Но сейчас мы наблюдаем положительную динамику. Гости приняли эти правила, спокойно предъявляют QR-код . Что касается наших сотрудников, то вакцинация для нас не составила проблем — мы обратились в поликлинику, собрали всех сотрудников в первый, а затем во второй раз. Сейчас привиты 100% нашего коллектива. За этот месяц экономически мы, конечно, пострадали, но в такой ситуации не могло быть иначе. Важнее всего, чтобы мы все вместе справились с эпидемией и все были здоровы.

QR-коды в заведениях общепита НСО действуют с пятницы, 12 ноября. Исключениями являются службы доставки еды, еды навынос, а также кафе и рестораны, расположенные в зданиях ж/д вокзалов, аэропортов, автовокзалов, АЗС и столовые внутри предприятий. Получить цифровой пропуск можно, пройдя вакцинацию или переболев не более года назад. Также можно делать ПЦР-тест каждые два дня и предъявлять его отрицательный результат.

В начале декабря новосибирские рестораторы встретились с высокопоставленными чиновниками из облправительства. Встреча шла больше двух часов. Мы писали, о чем им удалось договориться. Также владельцы бизнеса заявили, что сотрудники готовы выйти на улицы с протестами из-за разорения сферы общепита.