«Они пойдут туда, куда их пустят»: ресторатор — о фатальных последствиях введения QR-кодов

Мне просто интересно, чем руководствуются губернатор и Роспотребнадзор региона в лице Травникова, Щербатова и Хальзова, принимая такое решение?

Давайте я попробую разложить на пальцах. В среднестатистическом ресторане за 12-часовой рабочий день проходит примерно 150–200 человек, то есть 20 человек в час. В метро 200 человек — это примерно 1 минута, в торговом центре это эквивалентно 15–20 минутам, в одном автобусе — часу.

В нашем ресторане на данный момент 80% персонала вакцинировано, и мы достигнем 100%-ных показателей в установленные властями сроки. У нас есть санитайзеры, рециркуляционные лампы и куча внутренних регламентов по чистоте и дезинфекции. Всё это отсутствует как в общественном транспорте, так и наверняка в торговых центрах.

Отдельный разговор об экономике. Каждый ресторан — это 25–50 человек, которых заставили поставить вакцину и у которых есть дети, ипотеки, кредиты, съемные квартиры, но именно этих людей сейчас лишают дохода, потому что статистика введения QR-кодов в общепите неутешительна. За те три недели, которые система действовала в Москве, падение выручки в общепите составило до 80%, но у них хотя бы были летние веранды! К тому же везде QR-коды необходимы при посещаемости 100 человек и выше. Почему у нас это правило не работает?