«Они пойдут туда, куда их пустят»: ресторатор — о фатальных последствиях введения QR-кодов

Ресторатор прокомментировал введение QR-кодов для общепита в Новосибирске с 12 ноября
Сегодня стало известно, что правительство Новосибирской области приняло решение ввести в заведениях общепита региона систему QR-кодов. Посетить заведение также можно будет, предъявив справку о перенесенном заболевании в последние полгода или отрицательный тест на ковид (делать его придется каждые три дня). Таким образом власти надеются мотивировать население на вакцинацию. Бизнес такому решению не обрадовался и уже подсчитывает убытки. Ресторатор Андрей Коротышев прокомментировал введение QR-кодов для общепита Новосибирской области с 12 ноября. Далее публикуем его мнение от первого лица.
Мне просто интересно, чем руководствуются губернатор и Роспотребнадзор региона в лице Травникова, Щербатова и Хальзова, принимая такое решение?
Давайте я попробую разложить на пальцах. В среднестатистическом ресторане за 12-часовой рабочий день проходит примерно 150–200 человек, то есть 20 человек в час. В метро 200 человек — это примерно 1 минута, в торговом центре это эквивалентно 15–20 минутам, в одном автобусе — часу.
В нашем ресторане на данный момент 80% персонала вакцинировано, и мы достигнем 100%-ных показателей в установленные властями сроки. У нас есть санитайзеры, рециркуляционные лампы и куча внутренних регламентов по чистоте и дезинфекции. Всё это отсутствует как в общественном транспорте, так и наверняка в торговых центрах.
Отдельный разговор об экономике. Каждый ресторан — это 25–50 человек, которых заставили поставить вакцину и у которых есть дети, ипотеки, кредиты, съемные квартиры, но именно этих людей сейчас лишают дохода, потому что статистика введения QR-кодов в общепите неутешительна. За те три недели, которые система действовала в Москве, падение выручки в общепите составило до 80%, но у них хотя бы были летние веранды! К тому же везде QR-коды необходимы при посещаемости 100 человек и выше. Почему у нас это правило не работает?
Какие-то заведения переживут эти ограничения с меньшими убытками (некоторые блюда неплохо работают на доставку), а какие-то (к ним относятся заведения особого повода, где важна атмосфера, а не только еда) потеряют больше.
Но поможет ли ограничение доступа в места общественного питания нарастить темп вакцинации? Думаю, нисколько. Мы провели голосование среди наших гостей, есть ли у них QR-код. Голоса распределились 50% на 50%. Но знаете, что самое главное? Те, у кого нет кода, вакцинироваться не пойдут. Они пойдут в то место, куда их пустят. Степень доверия к вакцинам в нашей стране очень низкая. Людям ничего не объясняют.
Гораздо логичнее было бы, с учетом взрывной волны заболеваемости, ввести систему QR-кодов в транспорте, торговых центрах и других массовых объектах. Вот тогда бы люди задумались. Пока они не столкнутся с запретами со всех сторон, не поверят.
Логика и здравый смысл в этих действиях отсутствуют, и похоже, что с нами опять никто разговаривать не будет? Либо мы живем как живем, либо делаем логичные вещи, а не занимаемся популизмом.
Систему QR-кодов вводили в Москве летом 2021 года. Она действовала три недели — с 28 июня по 19 июля. В октябре мэр Москвы заявил, что это привело к падению доходов бизнеса на 20–80%.
— Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20 до 80%, в среднем 36% — с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
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