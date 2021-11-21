Доходы упали в три раза. Как введение QR-кодов превратило жизнь сотрудников кафе и ресторанов в ад

Сотрудники кафе и ресторанов рассказали, как QR-коды изменили их жизнь
В Новосибирске почти все предприятия общепита теперь обязаны требовать QR-коды от посетителей. Уже сейчас выручка заведений упала на 50–70% и предприятия начали собирать подписи за их отмену. В подвешенном состоянии оказались все сотрудники общепита. Официанты, бармены, управляющие поделились своими страхами и рассказали, что делать, когда перед самым Новым годом твой доход упал в три раза, а на горизонте маячит перспектива сокращения. Далее — рассказы новосибирцев.
«Гостей нет. Работодатель сходит с ума»
Юлия, управляющая кафе в Центральном районе
— Это катастрофа, сдохнем с голоду. Я работаю уже 10 лет. Все в шоке, все понимают, что начнутся задержки зарплаты, а впереди Новый год. Гостей очень мало в связи с ограничениями. Что делать и как нам выживать? У кого спрашивать?
Да, гости, пытаются, конечно, пройти без кода, но пока без драк. Сильно нервничают, спорят. Но штрафы платить мы не хотим.
Анастасия, официантка
— Гостей нет. Работодатель сходит с ума. Я работаю официантом в одном из крупных ресторанов города более 5 лет. Гостей с кодами очень мало. А те, кто приходят, ведут себя отвратительно. Очень много скандалов, что людей не пускают. Зарплата у официанта зависит от выручки. Нет выручки — нет и денег. Условия труда не меняются. Чаевых тоже нет, люди стали резко экономить. Обычно выходит 50–60 тысяч рублей с чаевыми. Теперь 25 тысяч бы заработать за месяц. Возможно, даже меньше будет. Посмотрим еще неделю на это всё и будем искать подработку. Надеюсь, в ближайшее время люди одумаются, поймут, что у них уже нет выбора, и вакцинируются.
Костя, бариста
— Работали и так навынос и продолжаем, но напряжение все равно чувствуется. Падения выручки особо сильного нет, но клиентов все равно меньше стало. Может, люди плохо понимают, где надо код, где не надо. Зато стало меньше скандалов из-за масок. Так почти по 10 раз на дню повторял: «Наденьте масочку, пожалуйста». Теперь раза 2–3 за день.
«В курьеры пойду, видимо. В такси-то сейчас и так много народу»
Алина, работает в баре «Мятный карась»
— Гостей меньше, заказов на доставку стало больше. Работаю в баре «Мятный карась», но должность не буду говорить. Скажу только, что уже три года работаю здесь. Если до введения кодов чуть ли не каждый день в течение всего дня (особенно в пятницу и субботу с воскресеньем) была полная посадка, то сейчас за день гостей раза в три меньше. А вот заказы на доставку увеличились, постоянные гости чуть ли не каждый день заказывают.
Дмитрий, официант
— Я работаю в ресторане, где декабрь был расписан на корпоративы. Уже несколько сорвалось. Не понимаю, почему так трудно сделать прививку? Цель такая, наверное, и была, чтобы все друг на друга злились. Нас оставили без работы и без денег. Злишься, конечно. Заступиться за нас некому. Буду искать подработки. А куда идти? В курьеры, видимо. В такси-то сейчас и так много народу. У меня ипотека, кредит есть еще. Чем платить?
Мырзагуль, работает в кафе
— Я только недавно вышла из декрета и опять сижу дома, потому что я кормящая и не могу вакцинироваться. К тому же работы нет, выручки маленькие, все сидят просто на работе. Всё печально. Впереди Новый год, и что делать, мы не знаем.
«Сейчас устаю больше, чем когда шел народ валом»
Евгения, работает в столовой
— Работаю в небольшом кафе, типа столовой, недалеко от бизнес-центра. В основном у нас только бизнес-ланч: горячее, салаты и супы, алкоголя нет. В смену работает 3 человека: я, повар и мойщица. После того как ввели QR-код, мойщицу убрали (отправили в неоплачиваемый отпуск), так сказать, чтобы сохранить работников и кафе на плаву. Всю работу по мойке полов, уборке и чистке овощей поделили на нас двоих. Раньше человек приходил, заказывал еду и мы несли ему за стол. Сейчас же заказы принимаем у входа, поставили стол типа импровизированной стойки и там же проверяем коды. Люди, конечно, недовольны, но пока прям криков и скандалов не было. Работы у нас прибавилось, беготни прибавилось, это от входа побежать сказать заказ на кухню, потом прибежать обратно, рассчитать. А зарплата осталась такая же. Сейчас устаю больше, чем когда шел народ валом.
Яна, шеф-технолог сети ресторанов
— Работаю на удаленке, поэтому не знаю, как ведут себя гости, зато знаю, как обстоят дела с финансами. Выручка упала от 50 до 70%. Просто боимся закрыться. В первую волну сокращали зарплату на несколько месяцев на 30%. Сейчас пока молчат руководители. Персонала меньше стали выводить — соответственно, у поваров, официантов всяко сократится зарплата. Про управленческий персонал пока молчат. Пока об увольнениях речи не идет.
Андрей, официант
— Люди думают, что нам в прикол стоять и как попугаи повторять: «Код, пожалуйста, код, пожалуйста». Один администратор не справляется. Гость без кода приходит, начинается скандал, другой подходит и ждать, пока администратор освободится, не собирается. Приходится подскакивать и решать вопрос. И так целый день. Ад какой-то. Чаевых почти нет, потому что люди злые и думают, что мы во всем виноваты. Придется искать подработки. Зарплаты, считай, не будет ни в этом месяце, ни в декабре.
Кроме снижения посещаемости рестораторы столкнулись с волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Вряд ли недовольные новыми ограничениями готовы взять оплату этих штрафов на себя.