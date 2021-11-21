Доходы упали в три раза. Как введение QR-кодов превратило жизнь сотрудников кафе и ресторанов в ад

Юлия, управляющая кафе в Центральном районе

— Это катастрофа, сдохнем с голоду. Я работаю уже 10 лет. Все в шоке, все понимают, что начнутся задержки зарплаты, а впереди Новый год. Гостей очень мало в связи с ограничениями. Что делать и как нам выживать? У кого спрашивать?

Да, гости, пытаются, конечно, пройти без кода, но пока без драк. Сильно нервничают, спорят. Но штрафы платить мы не хотим.

Анастасия, официантка

— Гостей нет. Работодатель сходит с ума. Я работаю официантом в одном из крупных ресторанов города более 5 лет. Гостей с кодами очень мало. А те, кто приходят, ведут себя отвратительно. Очень много скандалов, что людей не пускают. Зарплата у официанта зависит от выручки. Нет выручки — нет и денег. Условия труда не меняются. Чаевых тоже нет, люди стали резко экономить. Обычно выходит 50–60 тысяч рублей с чаевыми. Теперь 25 тысяч бы заработать за месяц. Возможно, даже меньше будет. Посмотрим еще неделю на это всё и будем искать подработку. Надеюсь, в ближайшее время люди одумаются, поймут, что у них уже нет выбора, и вакцинируются.