Независимому депутату Светлане Каверзиной дали 7 суток ареста за проведение несогласованной акции

В копии постановления судьи Советского районного суда (есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред. ) указано, что 4 мая Светлана Каверзина «оповестила возможных участников публичного мероприятия и проводила предварительную агитацию», разместив в своем телеграм-канале пост. В тексте говорилось о планах провести на Шлюзе отмененную акцию «Бессмертный полк». При этом суд установил, что депутат предварительно не подала уведомления о проведении публичного мероприятия.

Корреспондент НГС позвонила по номеру помощника судьи, которая вела это дело. По телефону ответили, что сегодня выходной, поэтому ее нет на месте, а дать информацию об итогах заседания будет возможно лишь в будний день.

НГС писал, что 6 мая Светлана Каверзина получила предостережение от зампрокурора города Павла Акулова за то, что позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»). Мероприятие, о котором идет речь — традиционное возложение цветов на Аллее памяти погибших воинов-сибиряков. В объяснениях прокуратуре Светлана Каверзина написала, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая.