Независимому депутату Светлане Каверзиной дали 7 суток ареста за проведение несогласованной акции
Она звала людей возложить цветы на Аллее памяти на Шлюзе
Советский районный суд Новосибирска назначил независимому депутату горсовета Светлане Каверзиной 7 суток ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Об этом НГС сообщила ее адвокат Ольга Нечаева.
— Признали виновной и назначили 7 суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Второй протокол пока не рассмотрен, его будут рассматривать позже — дата пока неизвестна. Светлана поедет в спецприемник. Сутки пошли, даже больше — их зачтут в этот срок. На мой личный взгляд, никаких оснований для признания ее вины не было. Я убеждена, что она не совершала того правонарушения, которое ей вменяется. Потому что возложение цветов не является публичным мероприятием и не требует согласования, — сообщила Ольга Нечаева.
В копии постановления судьи Советского районного суда (есть в распоряжении редакции НГС. —
Корреспондент НГС позвонила по номеру помощника судьи, которая вела это дело. По телефону ответили, что сегодня выходной, поэтому ее нет на месте, а дать информацию об итогах заседания будет возможно лишь в будний день.
НГС писал, что 6 мая Светлана Каверзина получила предостережение от зампрокурора города Павла Акулова за то, что позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк» (копию документа опубликовала коалиция «Новосибирск 2020»). Мероприятие, о котором идет речь — традиционное возложение цветов на Аллее памяти погибших воинов-сибиряков. В объяснениях прокуратуре Светлана Каверзина написала, что в микрорайоне Шлюз уже 60 лет возлагают цветы к памятнику на Аллее памяти 8 мая.
— Кроме прочего, это мероприятие не имело цели выразить какое-то несогласие с действиями властей, не носило никакого протестного характера, как это следовало из протокола. Я с решением суда не согласна, мы его будем обжаловать, — добавила адвокат.
На своей странице во «ВКонтакте» Светлана Каверзина также опубликовала видео, в котором обратилась к уполномоченной по правам человека Нине Шабалиной. Депутат горсовета пожаловалась на условия содержания в спецприемнике.
— Условия содержания вообще не соответствуют правам человека. Во-первых, там отключено отопление, хотя отопительный сезон не закончен. Как мне сказали те, кто со мной находился в одной комнате, отопление отключено уже давно. Во-вторых, вода отвратительного качества. Ремонта не было давно. Матрасы все провалены, спать на них невозможно. Подушечки размером 15 на 15 — то есть человек, который спит на такой подушке, на следующий день мучается головной болью, потому что у него передавливаются все сосуды во время сна, — пожаловалась в видео Светлана Каверзина.
В марте у помощника Светланы Каверзиной Михаила Рязанцева прошли обыски. Как стало известно позже, его обвинили в хищении путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска. Светлана Каверзина в ответ на это сообщила, что Рязанцев не является материально ответственным лицом в ее команде.