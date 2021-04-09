В Новосибирске увольняется глава Первомайского района. Есть две версии, почему он уходит

Глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новосёлов увольняется
Об отставке Виталия Новоселова стало известно 9 апреля. Глава Первомайского района сам подтвердил эту информацию во время прямого эфира в аккаунте администрации в соцсети «ВКонтакте».
По данным источника НГС, чиновник написал заявление по собственному желанию, так как избирательная компания в Госдуму отнимала у него слишком много времени.
— Я ухожу спокойно, не стыдно, что здесь отработал, — рассказал Виталий Новоселов на прямом эфире. — Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом.
Издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на собственный источник утверждает, что решение об увольнении Виталий Новоселов принял не самостоятельно, и что на этом настоял мэр Анатолий Локоть. Причина, по их версии, в использовании административного ресурса в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму. Возможным преемником Новоселова издание называет его заместителя Артема Роговского.
Источник НГС информацию о кандидатуре Роговского опровергает.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов рассказал НГС, что Виталий Новоселов освобождает должность со следующего понедельника. Заявление по собственному желанию он написал около месяца назад. Кто будет новым главой района — в пресс-службе затруднились сказать.
Виталий Новоселов родился в 1973 году в Новосибирске. С 2008 по 2014 год работал директором ООО «Травы Алтая». С 2014 года — заместителем главы администрации Кировского района города Новосибирска. К работе в должности главы района приступил 10 апреля 2018 года.
В декабре 2020 года подал в отставку начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов. Также с прошлого года в Новосибирской области начался процесс кадровых перетасовок в силовых ведомствах. Корреспондент НГС взглянула на биографию новоприбывших начальников, узнала, смогли ли удачно устроиться бывшие руководители-силовики, и поговорила с экспертами о том, что нам сулят новые назначения.