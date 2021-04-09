В Новосибирске увольняется глава Первомайского района. Есть две версии, почему он уходит

Об отставке Виталия Новоселова стало известно 9 апреля. Глава Первомайского района сам подтвердил эту информацию во время прямого эфира в аккаунте администрации в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника НГС, чиновник написал заявление по собственному желанию, так как избирательная компания в Госдуму отнимала у него слишком много времени.

— Я ухожу спокойно, не стыдно, что здесь отработал, — рассказал Виталий Новоселов на прямом эфире. — Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом.

Издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на собственный источник утверждает, что решение об увольнении Виталий Новоселов принял не самостоятельно, и что на этом настоял мэр Анатолий Локоть. Причина, по их версии, в использовании административного ресурса в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму. Возможным преемником Новоселова издание называет его заместителя Артема Роговского.