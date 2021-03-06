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Глава Следственного комитета Новосибирской области Андрей Лелеко уходит в отставку — с чем это может быть связано

Решение принял Александр Бастрыкин

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Андрей Лелеко занимал должность с 2016 года

Андрей Лелеко занимал должность с 2016 года

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Глава Следственного комитета Новосибирской области уходит в отставку

Руководитель следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Андрей Лелеко должен покинуть свой пост. Об этом сегодня, 6 марта, сообщило издание «Прецедент» со ссылкой на собственный источник.

По данным сайта, накануне состоялась годовая коллегия, на которой были подведены итоги работы Следственного комитета в 2020 году. Работу СК по НСО признали неудовлетворительной. Стало известно, что управление СК по Новосибирской области сместилось в рейтинге по России с 54-го на 76-ю строчку.

— В начале Александр Бастрыкин принял решение отстранить Андрея Лелеко от занимаемой должности с понижением. Но в ходе ВКС председателю Следственного комитета РФ принесли записку, после прочтения которой Бастрыкин принял решение об увольнении руководителя следственного управления по Новосибирской области, — сообщил источник «Прецедента».

НГС не удалось связаться со старшим помощником руководителя СУ СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасией Кулешовой, чтобы узнать информацию об отставке.

Андрей Лелеко занимал различные должности в прокуратуре Екатеринбурга с 1997 года. После образования Следственного комитета в 2007 году перешел на должность руководителя следственного отдела СК при прокуратуре РФ по Уральскому федеральному округу. В апреле 2011 года был назначен главой следственного управления Следственного комитета по СФО.

7 июля 2016 года Андрея Лелеко назначили руководителем СУ СК РФ по Новосибирской области на 5-летний срок.

За последние месяцы в Новосибирской области сменились руководители МВД, ФСБ и городской прокуратуры. НГС изучил биографию новых начальников и выяснил, куда устроились бывшие главы ведомств. Также корреспондент поговорила с экспертами, чтобы узнать о последствиях кадровых перестановок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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