Глава Следственного комитета Новосибирской области Андрей Лелеко уходит в отставку — с чем это может быть связано

Руководитель следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Андрей Лелеко должен покинуть свой пост. Об этом сегодня, 6 марта, сообщило издание «Прецедент» со ссылкой на собственный источник.



По данным сайта, накануне состоялась годовая коллегия, на которой были подведены итоги работы Следственного комитета в 2020 году. Работу СК по НСО признали неудовлетворительной. Стало известно, что управление СК по Новосибирской области сместилось в рейтинге по России с 54-го на 76-ю строчку.