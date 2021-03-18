«Закину рюмочку и давай писать, какой губернатор молодец». История тролля из соцсетей. Кто и сколько ему платил?

Сибирячка за деньги хвалила в соцсетях чиновников
Мы читаем новости каждый день, потом изучаем комментарии к этим новостям. Здесь нас и ждут те самые люди, которые пытаются влиять на нашу точку зрения, — боты и тролли. Это живые люди, которые сидят в непримечательных офисах и знают обо всём, что происходит в городе. Одна из бывших сотрудниц команды по управлению репутацией в Сети анонимно рассказала о своей необычной работе — публикуем колонку о тайных лабиринтах троллей.
Читаю я комментарии во «ВКонтакте», «Инстаграме», да и на сайте НГС — диву даюсь. Насколько некоторым личностям постоянно нужно отбеливать лицо. Понятно, что у них целый штат работников, которые комментируют и пишут 24/7, работают не покладая рук. И какой же зачастую знакомый мне почерк. Когда-то эти люди были мне коллегами.
Последний курс университета, первый раз устраиваюсь в офис, из опыта есть работа в СМИ. Нашла вакансию на небезызвестном сайте, отправила резюме в известную в городе маркетинговую компанию на позицию «SMM-редактор». Уже на собеседовании спросили, как отношусь к митингам и политике. Ну а я что, а я ничего: максимально спокойно отношусь.
Перезвонили через пару дней, сказали выходить на работу. Из обязанностей — написание новостных текстов, работа с соцсетями, общение с читателями. Примерно таким по жизни я и хотела заниматься. Уже по ходу работы я нашла столько интересного и лицемерного для себя, что уходила с этой должности с чистой совестью и максимально уникальным опытом.
Как на самом деле работают интернет-тролли?
Ничем не примечательный офис в маленьком четырехэтажном здании с облицовкой из дешевого сайдинга. На каждом этаже десятки маленьких офисов. В одной из таких тесных комнатушек сидели я и трое моих коллег. В первый день показали, как добавлять новости на сайт, во второй я уже сама писала про то, что полезного за сегодня сделала власть. Оговорюсь, что, несмотря на то, что офис находится здесь, в Новосибирске, моя команда работала только с уральскими губернаторами.
Каждый день я «мониторила» новости на разных сайтах, чаще всего, конечно, на сайте министерств. Часть запросов и новостей приходили «сверху» от заказчика. Все аккаунты фейковые, номера подставные, названия компаний тоже разнятся. Для подготовки этой колонки я вновь прошлась по страницам, к которым когда-то имела отношение. Сайт обновлялся последний раз в январе
Пить алкоголь мы начинали уже с утра, заканчивали поздним вечером — так и работаешь с 10 до 22, несмотря на условия рабочего договора. Вот закину рюмочку и давай писать, какой губернатор молодец! То он заводы проверил, то денег малоимущим дал, то люлей выдал и все сразу работать стали. Короче, хвали — не перехвалишь. Только потом в ежедневных/ежемесячных/ежеквартальных отчетах расскажи, сколько ты нахвалила и на какие темы.
Проверять комментарии я должна была раз в два часа. Затем начинать споры и отбеливать честь заказчика. Напишет кто-нибудь где-нибудь к посту про губернатора, мол, ай-ай-ай, как всё плохо, ничего не сделано. И я тут же вступаю с липовых страниц — да вы посмотрите, сколько всего сделано, да сами бы пошли и сделали столько, нате вам аргументов, короче. Аргументы мы, кстати, весело и задорно придумывали с поддатыми коллегами по офису. Я работала с комментариями в соцсетях, для сайтов и форумов была отдельная большая команда, работающая посменно и днем и ночью.
Все мы трудились во благо продвижения новостей по рубрикам «Бизнес», «Экономика», «Политика», «Сельское хозяйство» и так далее. Позже, когда с работы на сайте меня перевели на соцсети, мы вбрасывали новости прямо в поток невинных постов про культуру, природу и жизнь города. Такой вот волк среди овец. Новости в непроверенных пабликах с тех пор я, кстати, читаю редко — в глаза сразу бросается то, чему верить не стоит.
Почему идут работать в такие компании?
Сразу откликнувшись на вакансию, ты, конечно, не поймешь, что здесь что-то не так — маркетинговых агентств сейчас не счесть. Мне нужно было совмещать работу с учебой, а потому зарплата в
Коллеги — люди опытные, образованные, умудренные опытом, да и сами по себе люди хорошие. Нередко мы проводили вечера за разговорами и обсуждениями (а еще выпивкой, конечно, ведь без нее сложно было воспринимать всё творящееся в этом мире). Начальник нашего отдела — грустный человек без личной жизни, живущий работой. Он появлялся в офисе и на выходных, и во время своего больничного, и ночью — ответственность просто дикая.
Почему сюда идут работать? Может, из-за денег, может, из-за опыта. Кто знает. Но когда я устроилась на другую работу, то вздохнула с облегчением и решила, что хватит с меня этого обмана. В день, когда тебя берут на работу, ты подписываешь бумагу о неразглашении с юридической ответственностью на
Сколько это стоит? И кто за этим стоит?
У многих возникает вопрос, за чей счет ведется финансирование? И я, как бывший рядовой сотрудник, конечно, не могу вам на него ответить. Но точно знаю, что денег вкладывается немерено — взять хотя бы затраты на таргетированную рекламу, которой я занималась в том числе.
Огромные бюджеты на день, на месяц, на разработки, на программистов, на автоматизацию, на покупку ресурсов, чтобы выжимать всяческими способами KPI и потом за эти коэффициенты отчитываться. Нельзя сказать, что все эти разработки работают прекрасно: всё постоянно тормозит, ломается, рушится — и еще среди этого хаоса нужно продолжать дурить людей.
Как они сами не запутались во всех финансовых потоках, тоже большой вопрос, потому что наш бухгалтер работала и в «белой» фирме, и в «серой», и кадровиком, и швецом, и жнецом. Впрочем, хватало далеко не на всё, да и финансирование иногда сильно урезалось.
Кроме того, нужно было иметь огромные базы данных с кучей фейков, а некоторые «посевы» нужно было раскидывать вручную с разных аккаунтов в сотни групп, которые я также указывала в отчетах. То есть деньги на разработки как бы есть, но строилось всё медленно и некачественно.
Как с этим бороться?
Никак. Иногда, читая комментарии на сайте НГС или в паблике НГС.НОВОСТИ, я вижу старания бывших коллег под редкими постами на определенные темы и просто понимаю, что всех ботов не перебанить. На каждую нашу забаненную страницу мы создавали десяток новых, привлекали читателей изо всех щелей, охапками приглашали людей в свою группу. Бан по IP вообще вещь смешная — ну не работает это так. Отследить, может, и можно, забанить — нет. Новостной ресурс, впрочем, в этих самых бедах вообще не виноват.
Так и живем: 45% ботов, 15% обычных комментаторов, еще 40% просто листают комментарии и пытаются понять, что происходит. Не вывести никак ботов да троллей. Да и то, что мертво внутри, умереть не может.
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