«Закину рюмочку и давай писать, какой губернатор молодец». История тролля из соцсетей. Кто и сколько ему платил?

Последний курс университета, первый раз устраиваюсь в офис, из опыта есть работа в СМИ. Нашла вакансию на небезызвестном сайте, отправила резюме в известную в городе маркетинговую компанию на позицию «SMM-редактор». Уже на собеседовании спросили, как отношусь к митингам и политике. Ну а я что, а я ничего: максимально спокойно отношусь.

Перезвонили через пару дней, сказали выходить на работу. Из обязанностей — написание новостных текстов, работа с соцсетями, общение с читателями. Примерно таким по жизни я и хотела заниматься. Уже по ходу работы я нашла столько интересного и лицемерного для себя, что уходила с этой должности с чистой совестью и максимально уникальным опытом.

Как на самом деле работают интернет-тролли?

Ничем не примечательный офис в маленьком четырехэтажном здании с облицовкой из дешевого сайдинга. На каждом этаже десятки маленьких офисов. В одной из таких тесных комнатушек сидели я и трое моих коллег. В первый день показали, как добавлять новости на сайт, во второй я уже сама писала про то, что полезного за сегодня сделала власть. Оговорюсь, что, несмотря на то, что офис находится здесь, в Новосибирске, моя команда работала только с уральскими губернаторами.