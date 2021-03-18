18 марта четверг
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 73.10
eur 86.97
Тема дняВ городе вводят сетевые поездки: список маршрутов

Все новости

Все новости

«Закину рюмочку и давай писать, какой губернатор молодец». История тролля из соцсетей. Кто и сколько ему платил?

Где можно поговорить с троллем, кто за этим стоит и какую зарплату получают авторы хвалебных комментариев

2 690
48Обсудить

Поделиться

В задачи сотрудников входило «хваление заказчика и доминирование над повесткой»

В задачи сотрудников входило «хваление заказчика и доминирование над повесткой»

Поделиться

Сибирячка за деньги хвалила в соцсетях чиновников

Мы читаем новости каждый день, потом изучаем комментарии к этим новостям. Здесь нас и ждут те самые люди, которые пытаются влиять на нашу точку зрения, — боты и тролли. Это живые люди, которые сидят в непримечательных офисах и знают обо всём, что происходит в городе. Одна из бывших сотрудниц команды по управлению репутацией в Сети анонимно рассказала о своей необычной работе — публикуем колонку о тайных лабиринтах троллей.

Читаю я комментарии во «ВКонтакте», «Инстаграме», да и на сайте НГС — диву даюсь. Насколько некоторым личностям постоянно нужно отбеливать лицо. Понятно, что у них целый штат работников, которые комментируют и пишут 24/7, работают не покладая рук. И какой же зачастую знакомый мне почерк. Когда-то эти люди были мне коллегами.

Последний курс университета, первый раз устраиваюсь в офис, из опыта есть работа в СМИ. Нашла вакансию на небезызвестном сайте, отправила резюме в известную в городе маркетинговую компанию на позицию «SMM-редактор». Уже на собеседовании спросили, как отношусь к митингам и политике. Ну а я что, а я ничего: максимально спокойно отношусь.

Перезвонили через пару дней, сказали выходить на работу. Из обязанностей — написание новостных текстов, работа с соцсетями, общение с читателями. Примерно таким по жизни я и хотела заниматься. Уже по ходу работы я нашла столько интересного и лицемерного для себя, что уходила с этой должности с чистой совестью и максимально уникальным опытом.

Как на самом деле работают интернет-тролли?

Ничем не примечательный офис в маленьком четырехэтажном здании с облицовкой из дешевого сайдинга. На каждом этаже десятки маленьких офисов. В одной из таких тесных комнатушек сидели я и трое моих коллег. В первый день показали, как добавлять новости на сайт, во второй я уже сама писала про то, что полезного за сегодня сделала власть. Оговорюсь, что, несмотря на то, что офис находится здесь, в Новосибирске, моя команда работала только с уральскими губернаторами.

Каждый день я «мониторила» новости на разных сайтах, чаще всего, конечно, на сайте министерств. Часть запросов и новостей приходили «сверху» от заказчика. Все аккаунты фейковые, номера подставные, названия компаний тоже разнятся. Для подготовки этой колонки я вновь прошлась по страницам, к которым когда-то имела отношение. Сайт обновлялся последний раз в январе 2020 года, а вот соцсети ведутся на ура! Видимо, опять урезали финансирование (да-да, и такое бывает). Кстати, на всех страницах соцсетей были скрыты наши администраторские аккаунты — сразу становится понятно, что тут что-то нечисто. Открытая редакция всегда оставляет контакты для связи.

Пить алкоголь мы начинали уже с утра, заканчивали поздним вечером — так и работаешь с 10 до 22, несмотря на условия рабочего договора. Вот закину рюмочку и давай писать, какой губернатор молодец! То он заводы проверил, то денег малоимущим дал, то люлей выдал и все сразу работать стали. Короче, хвали — не перехвалишь. Только потом в ежедневных/ежемесячных/ежеквартальных отчетах расскажи, сколько ты нахвалила и на какие темы.

Вот так выглядел отчет по схеме продвижения новостей «от заказчика»

Вот так выглядел отчет по схеме продвижения новостей «от заказчика»

Поделиться

Проверять комментарии я должна была раз в два часа. Затем начинать споры и отбеливать честь заказчика. Напишет кто-нибудь где-нибудь к посту про губернатора, мол, ай-ай-ай, как всё плохо, ничего не сделано. И я тут же вступаю с липовых страниц — да вы посмотрите, сколько всего сделано, да сами бы пошли и сделали столько, нате вам аргументов, короче. Аргументы мы, кстати, весело и задорно придумывали с поддатыми коллегами по офису. Я работала с комментариями в соцсетях, для сайтов и форумов была отдельная большая команда, работающая посменно и днем и ночью.

Все мы трудились во благо продвижения новостей по рубрикам «Бизнес», «Экономика», «Политика», «Сельское хозяйство» и так далее. Позже, когда с работы на сайте меня перевели на соцсети, мы вбрасывали новости прямо в поток невинных постов про культуру, природу и жизнь города. Такой вот волк среди овец. Новости в непроверенных пабликах с тех пор я, кстати, читаю редко — в глаза сразу бросается то, чему верить не стоит.

Почему идут работать в такие компании?

Сразу откликнувшись на вакансию, ты, конечно, не поймешь, что здесь что-то не так — маркетинговых агентств сейчас не счесть. Мне нужно было совмещать работу с учебой, а потому зарплата в 25 тысяч меня устроила вполне. Знаю, что коллеги получали куда больше (выше средней по региону), за дополнительный объем работы можно было получать прибавки.

Коллеги — люди опытные, образованные, умудренные опытом, да и сами по себе люди хорошие. Нередко мы проводили вечера за разговорами и обсуждениями (а еще выпивкой, конечно, ведь без нее сложно было воспринимать всё творящееся в этом мире). Начальник нашего отдела — грустный человек без личной жизни, живущий работой. Он появлялся в офисе и на выходных, и во время своего больничного, и ночью — ответственность просто дикая.

Главное — очеловечивать новости, а комментарии писать эмоциональные и аргументированные

Главное — очеловечивать новости, а комментарии писать эмоциональные и аргументированные

Поделиться

Почему сюда идут работать? Может, из-за денег, может, из-за опыта. Кто знает. Но когда я устроилась на другую работу, то вздохнула с облегчением и решила, что хватит с меня этого обмана. В день, когда тебя берут на работу, ты подписываешь бумагу о неразглашении с юридической ответственностью на 5 лет. Нельзя писать в резюме, с какими на самом деле сайтами и пабликами я работала, нельзя называть фамилии губернаторов, нельзя рассказывать тонкости продвижения и проектов. Знаю, что мои соцсети до сих пор проверяют — такая вот безопасность.

Сколько это стоит? И кто за этим стоит?

У многих возникает вопрос, за чей счет ведется финансирование? И я, как бывший рядовой сотрудник, конечно, не могу вам на него ответить. Но точно знаю, что денег вкладывается немерено — взять хотя бы затраты на таргетированную рекламу, которой я занималась в том числе.

Огромные бюджеты на день, на месяц, на разработки, на программистов, на автоматизацию, на покупку ресурсов, чтобы выжимать всяческими способами KPI и потом за эти коэффициенты отчитываться. Нельзя сказать, что все эти разработки работают прекрасно: всё постоянно тормозит, ломается, рушится — и еще среди этого хаоса нужно продолжать дурить людей.

Как они сами не запутались во всех финансовых потоках, тоже большой вопрос, потому что наш бухгалтер работала и в «белой» фирме, и в «серой», и кадровиком, и швецом, и жнецом. Впрочем, хватало далеко не на всё, да и финансирование иногда сильно урезалось.

Красивым девушкам тоже не стоит доверять

Красивым девушкам тоже не стоит доверять

Поделиться

Кроме того, нужно было иметь огромные базы данных с кучей фейков, а некоторые «посевы» нужно было раскидывать вручную с разных аккаунтов в сотни групп, которые я также указывала в отчетах. То есть деньги на разработки как бы есть, но строилось всё медленно и некачественно.

Как с этим бороться?

Никак. Иногда, читая комментарии на сайте НГС или в паблике НГС.НОВОСТИ, я вижу старания бывших коллег под редкими постами на определенные темы и просто понимаю, что всех ботов не перебанить. На каждую нашу забаненную страницу мы создавали десяток новых, привлекали читателей изо всех щелей, охапками приглашали людей в свою группу. Бан по IP вообще вещь смешная — ну не работает это так. Отследить, может, и можно, забанить — нет. Новостной ресурс, впрочем, в этих самых бедах вообще не виноват.

Так и живем: 45% ботов, 15% обычных комментаторов, еще 40% просто листают комментарии и пытаются понять, что происходит. Не вывести никак ботов да троллей. Да и то, что мертво внутри, умереть не может.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

платный троллингвласть и общество
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (48)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...