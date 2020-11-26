В Заксобрании обсудили бюджет Новосибирской области на 2021 год — на что его планируют тратить

Сегодня, 26 ноября, в Законодательном собрании Новосибирской области во время сессии депутаты обсудили проект бюджета региона на 2021 год.

— Доходная часть областного бюджета на 2021 год за счет показателей макроэкономического развития дает нам ориентировки в увеличении на 16,4 млрд рублей, — сказал в своем выступлении министр финансов НСО Виталий Голубенко.