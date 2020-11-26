В Заксобрании обсудили бюджет Новосибирской области на 2021 год — на что его планируют тратить

В Заксобрании обсудили проект бюджета Новосибирской области на 2021 год
Сегодня, 26 ноября, в Законодательном собрании Новосибирской области во время сессии депутаты обсудили проект бюджета региона на 2021 год.
— Доходная часть областного бюджета на 2021 год за счет показателей макроэкономического развития дает нам ориентировки в увеличении на
Ресурсы бюджета составят
Наибольшая статья расходов — дотации и субсидии местным бюджетам. На это в проекте заложено
Гражданам направят выплаты и компенсации на
Дорожный фонд увеличится до
Обслуживание госдолга обойдется в
Средняя зарплата медработников в следующем году должна составить 72,8 тысячи рублей, педагогов в детских садах — 32,5 тысячи, учителей — 36,4 тысячи.
Проект бюджета приняли в первом чтении. Его обсуждение продлится до
12 ноября стало известно, что бюджет Новосибирска потеряет