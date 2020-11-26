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В Заксобрании обсудили бюджет Новосибирской области на 2021 год — на что его планируют тратить

В проекте бюджета есть статьи социальных расходов

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Часть средств предлагают потратить на содержание госаппарата

Часть средств предлагают потратить на содержание госаппарата

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В Заксобрании обсудили проект бюджета Новосибирской области на 2021 год

Сегодня, 26 ноября, в Законодательном собрании Новосибирской области во время сессии депутаты обсудили проект бюджета региона на 2021 год.

— Доходная часть областного бюджета на 2021 год за счет показателей макроэкономического развития дает нам ориентировки в увеличении на 16,4 млрд рублей, — сказал в своем выступлении министр финансов НСО Виталий Голубенко.

Ресурсы бюджета составят 180 млрд 165 млн рублей, расходы планируются в том же объеме. На приоритетные цели предлагают потратить 136 млрд 909 млн рублей.

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Ресурсы и расходы бюджета равны

Ресурсы и расходы бюджета равны

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Наибольшая статья расходов — дотации и субсидии местным бюджетам. На это в проекте заложено 47,7 млрд рублей. Для обеспечения деятельности учреждений и содержание органов власти предлагают выделить 26,8 млрд рублей.

Гражданам направят выплаты и компенсации на 21,7 млрд рублей. Так, затраты на льготный проезд составят 2 млрд рублей, на медикаменты — 1,9 млрд, компенсации по ЖКУ — 5,6 млрд рублей. На прочие социальные выплаты семьям с детьми, пенсионерам, сельским бюджетникам и другим категориям предлагают потратить 12,2 млрд.

Наибольшая статья расходов — дотации местным бюджетам

Наибольшая статья расходов — дотации местным бюджетам

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Дорожный фонд увеличится до 15,8 млрд рублей, то есть на 2,1 млрд. На строительство дорог к новому ЛДС выделят 829 млн рублей, на четвертый мост — 1 млрд 63 млн рублей. Также регион ожидает, что получит дополнительные 5–6 млрд из федерального бюджета на четвертый мост.

Обслуживание госдолга обойдется в 4,5 млрд рублей, в резервный фонд правительства направят 3,2 млрд.

Средняя зарплата медработников в следующем году должна составить 72,8 тысячи рублей, педагогов в детских садах — 32,5 тысячи, учителей — 36,4 тысячи.

Проект бюджета приняли в первом чтении. Его обсуждение продлится до 17 декабря, когда будет следующая сессия.

12 ноября стало известно, что бюджет Новосибирска потеряет 1 млрд. В будущем убытки могут увеличиться. Мэр Анатолий Локоть сообщил, что городу также придется экономить на ремонте дорог.

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