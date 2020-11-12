В 2021 году Новосибирск потеряет один миллиард — почему это произойдет

В мэрии обсудили бюджет Новосибирска на 2021 год
В четверг, 12 ноября, в мэрии Новосибирска состоялись публичные слушания по городскому бюджету на ближайшие три года.
С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход и меняется порядок зачисления штрафов, что ведет к потерям бюджета в доходах города. По оценкам специалистов, в следующем году Новосибирск потеряет один миллиард рублей, в 2022–2023 годах — более полутора миллиардов.
— Мы должны сосредоточиться на поиске дополнительных резервов по собственным доходным источникам. Город должен провести ряд мероприятий по увеличению доходов. Вместе с налоговыми органами будем повышать собираемость налоговых платежей и сокращать недоимку. В этом году такая работа давала результат: несмотря на ухудшение экономической ситуации за девять месяцев 2020 года недоимка сократилась на 200 миллионов, — сказал мэр Анатолий Локоть.
В пресс-службе мэрии также сообщили, что, несмотря на сложности, бюджет сохранит социальную направленность: защищенные статьи расходов на социальные выплаты гражданам составляют 70%, на образование — 50%.
В конце октября депутаты согласились поднять зарплаты сотрудникам мэрии Новосибирска.